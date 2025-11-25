Gominho revela detalhes de diamante feito com cinzas de Preta Gil: 'Tem o nome dela'

Gominho revelou mais detalhes sobre os diamantes feitos a partir das cinzas de Preta Gil, que foram entregues para os amigos e a família da cantora, desejo que ela havia expressado em vida. Em seu perfil no Instagram, na última segunda-feira (24), ele mostrou mais detalhes da pedra preciosa, que foi produzida e numerada em um laboratório.

VEJA MAIS

Preta Gil morreu em 20 de julho deste ano, em decorrência das complicações de um câncer no intestino. Doze amigos e familiares receberam pedras feitas do carbono presente nas cinzas da cantora.

"Fiquei feliz pelo diamante, representa muito ela", começou Gominho. "Preta sempre teve o poder de unir as pessoas. Quando ela ficou doente, todo mundo ficou próximo dela", complementou.

Ele revelou que deixa a pedra preciosa ao lado da cama, mas que não faria nenhum acessório por medo de perder o objeto. "É uma coisa linda! Se você puxa no microscópio, tem o nome dela escrito", disse. "Vou deixar em casa, do lado da minha cama, onde tenho coisas enérgicas", finalizou.