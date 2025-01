Globo de Ouro: dorama 'Xógum' ganhou como 'Melhor Série de TV - Drama' e outras categorias; confira

O dorama "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" recebeu quatro indicações para participar da premiação do Globo de Ouro de 2025 que ocorreu no último domingo (05/12) e ganhou em todas as categorias que concorreu.

O J-Drama conta a história de um Japão num período histórico, marcado pela disputa política e armamentista. Enquanto um líder tenta chegar ao último escalão de poder japonês, que é se tornar um Xógum, um estrangeiro que naufragou e agora vive no país vai servir como peão na disputa pelo poder. Além disso, a série retrata o universo dos samurais e das gueixas, uma nação divida pele religião e pela política e as invasões que o Japão sofreu por outros países.

A produção asiática é dirigida por Fukunaga Takeshi e tem como atores principais Hiroyuki Sanada, Cosmos Jarvis e Anna Sawai. No elenco de apoio, está Tadanobu Asano. Foi a primeira vez que os atores foram indicados ao Globo de Ouro e venceram logo na estreia.

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" venceu as seguintes categorias no Globo de Ouro de 2025:



Melhor Série de TV de Drama

O dorama "Xógum" está disponível na Disney+ (Reprodução)

Melhor Ator de Série de Drama: Hiroyuki Sanada

Ator Hiroyuki dá vida ao personagem "Lord Yoshii Toranaga" no dorama (Reprodução / Instagram @shogunfx)

Melhor Atriz de Série de Drama: Anna Sawai

A atriz Anna Sawai interpreta "Toda Mariko" no J-Drama (Reprodução / Instagram @shogunfx)



Melhor Ator Coadjuvante de TV: Tadanobu Asano

Ator Tadanobu Asano faz parte do elenco de suporte e vivência "Kashigi Yabushige" [Senhor de Izu], na produção japonesa (Reprodução / Instagram @tadanobu_asano)

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)