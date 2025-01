Globo de Ouro 2025: veja horários, como assistir e destaques da premiação

O Globo de Ouro acontece neste domingo (05/01), às 22h (horário de Brasília), abrindo oficialmente a temporada de premiações de 2025. A cerimônia promete celebrar as melhores produções do cinema e da televisão, com o Brasil na disputa em grande estilo.

Como assistir ao Globo de Ouro no Brasil?

O evento será transmitido ao vivo pela TNT e pela plataforma de streaming Max diretamente do Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles.

TNT: Disponível com tradução simultânea em português e análises da especialista Aline Diniz.

Max: Exibe a cerimônia com áudio original em inglês para quem prefere a experiência sem tradução.

Quais os destaques da cerimônia do Globo de Ouro 2025?

A edição deste ano será apresentada pela comediante Nikki Glaser, marcando sua estreia como a primeira mulher a comandar o evento sozinha. Além disso, a atriz Viola Davis será homenageada com o prêmio Cecil B. DeMille, reconhecendo suas contribuições notáveis à indústria do entretenimento.

O Globo de Ouro também entra em sua segunda edição sob nova administração, após reformulações estruturais em busca de maior relevância e transparência. Comandada pela Dick Clark Productions e Eldridge, a premiação visa resgatar o prestígio global e o interesse dos fãs.

Qual filme brasileiro concorre ao Globo de Ouro 2025?

O filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, é uma das maiores apostas do Brasil para esta edição. Com uma narrativa emocionante e atuações marcantes, o filme se destaca como favorito na categoria de "Melhor Filme em Língua Não Inglesa". A atriz Fernanda Torres, indicada ao prêmio de "Melhor Atriz" (Drama) por sua atuação intensa, é outro nome que pode fazer história na noite da premiação.

Quais celebridades estarão presentes na premiação do Globo de Ouro?

Grandes estrelas estão confirmadas para subir ao palco como apresentadores, incluindo Andrew Garfield, Zendaya, Viola Davis, Dwayne Johnson e Jennifer Coolidge.

Por que o Globo de Ouro é tão importante?

Desde sua criação em 1944, o Globo de Ouro tornou-se uma das premiações mais tradicionais do entretenimento, reconhecendo os talentos que moldam o cinema e a TV. Mais do que uma celebração, o evento serve como termômetro para o Oscar, antecipando os nomes que podem brilhar na maior premiação do cinema mundial.