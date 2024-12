Globo de Ouro 2025: saiba mais sobre ‘Vermiglio’, indicado a Melhor Filme

O longa “Vermiglio”, dirigido por Maura Delpero é um dos indicados ao Globo de Ouro 2025. A produção concorre na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e é estrelada por Giuseppe De Domenico, Tommaso Ragno e Carlotta Gamba. A premiação ocorre no dia 05 de janeiro.

Sinopse de “Vermiglio”

Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, a remota aldeia de Vermiglio, na Itália, vive sob a sombra constante e distante do caos. A vila se mantém em paz, até a chegada do jovem soldado Pietro (Giuseppe De Domenico), que está em busca de refúgio após carregar Attilio (Santiago Fondevila), seu companheiro ferido. Pietro é aclamado como um herói e acolhido pela família do professor local. Lucia (Martina Scrinzi), filha mais velha do professor, logo se apaixona pelo rapaz, o que dá origem a um romance inesperado e tenso.

Trailer de “Vermiglio”

Onde assistir “Vermiglio”?

O filme “Vermiglio” não tem data de estreia definida nos cinemas brasileiros.