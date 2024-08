Gkay é denunciada pelo Ministério Público Federal por crime de discriminação racial; entenda

A influenciadora digital Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, está envolvida em uma nova polêmica. Desta vez, a atriz e humorista foi denunciada pelo Ministério Público Federal (MPF) por crime de discriminação racial. A denúncia, recebida pela Justiça em julho deste ano, tem como base uma publicação antiga nas redes sociais, onde ela fez críticas ao sistema de cotas raciais. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

A publicação denunciada foi feita por Gkay no X, antigo Twitter, em 2 de agosto de 2011. "Mais uma mordomia pra esses brasileiros que tanto gostam da vida boa e preguiçosa, esse tal de sistema de cotas. Uma palhaçada isso sim!", diz o tweet. A fala, considerada racista e preconceituosa, gerou uma série de críticas e repercussões negativas na internet, levando à investigação e posterior denúncia pelo MPF.

O caso envolvendo Gkay é mais uma polêmica na vida da influenciadora, que já havia sofrido uma onda de cancelamento no final de 2022, após um desentendimento com o humorista Fábio Porchat.

VEJA MAIS

Em depoimento à polícia, Gkay admitiu ser a autora da publicação e alegou que era muito jovem na época, com apenas 17 anos. No entanto, a denúncia do MPF aponta que ela já havia completado 18 anos quando fez a postagem. A influenciadora afirmou que o humor, na época, era feito de forma mais "agressiva" e reconheceu que o conteúdo da publicação foi de "mau gosto".

Dada a gravidade do caso, o MPF optou por não oferecer uma proposta de acordo, e a denúncia foi aceita pela juíza responsável pelo caso. Agora, Gkay enfrenta um processo judicial por crime de discriminação racial, um delito que não prescreve.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)