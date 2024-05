Tirullipa é condenado a pagar indenização por baixar sunga da drag queen Halessia na Farofa da Gkay

O humorista Tirullipa foi condenado a pagar R$ 25 mil de indenização à drag queen Halessia, por conta de uma situação que ocorreu na "Farofa da Gkay" em 2022. O evento aconteceu entre os dias 5 e 7 de dezembro em um hotel em Fortaleza, e na ocasião, o humorista foi expulso do local. Feliipe Salinas Cavina, artista que dá vida a Halessia, processou Tirullipa após ter a sunga baixada por ele. Além disso, durante a mesma dinâmica, o humorista puxou o laço do biquíni da atriz e cantora Nicole Louise e de outras convidadas.

"[...] presume-se que o réu, de fato, abaixou a sunga do autor, sem o consentimento deste, durante a execução de uma brincadeira e enquanto o autor se encontrava imobilizado, fazendo exibir a genitália dele aos presentes no local e a um amplo público à distância, já que havia transmissão do evento por canais de televisão e plataformas de streaming", decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo.

Halessia disse que se sentiu constrangida e que tudo ocorreu diante de várias pessoas que, inclusive, muitas estavam filmando: "Gente, sim, eu abri um processo contra esse caso que aconteceu lá na Farofa porque eu não podia deixar isso passar em branco, porque alguém que comete isso uma vez e passa em branco vai cometer outras vezes. E nesse dia mesmo ele cometeu muito mais de uma vez. Não foi só comigo, não fui só eu a vítima", publicou a drag queen nas redes sociais à época do caso.

"Imagina você estar na frente de mais de cinquenta pessoas com celular apontado para você, que você não sabe se estão gravando stories, lives, vídeos, não sabe o que tá acontecendo. Pessoas que você conhece, pessoas da mídia, e alguém vai lá e baixa sua sunga na frente de todo mundo? Foi o que aconteceu. Eu me senti muito lesado, muito constrangido. No dia eu fiquei bem mal. Tentei meio que levar na brincadeira, deixar de lado por não saber o que estava acontecendo, mas foi algo que me abalou", contou.

A expulsão de Tirullipa ocorreu no segundo dia da Farofa da Gkay, festa de aniversário da digital influencer Gessika Kayane. O humorista e a aniversariante são amigos.

O G1 entrou em contato com a assessoria de comunicação de Tirullipa, e aguarda posicionamento sobre a decisão judicial.