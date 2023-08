Giovanna Lancellotti relembra amizade com Caio Castro: ‘Meus namorados odiavam’

Giovanna Lancellotti e Caio Castro tem uma amizade de longa data, há anos atrás, os dois eram carne e unha e tem até uma tatuagem juntos. Em entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod”, a atriz relembrou algumas histórias com o amigo, incluindo o dia em que ganhou um carro zero de presente de aniversário.

VEJA MAIS

“Quando ele me deu o carro, eu pensei que era uma publi porque era impossível ele ter gastado aquele dinheiro, e ele gastou, tem nota e tudo!”, brincou. Segundo a atriz, eles eram tão apegados, que seus namorados odiavam e morriam de ciúme do ator.

“Sou muito amiga do Caio, mas nossa amizade mudou… Ele me deu um carro! Não posso reclamar do Caio. Meus namorados odiavam o Caio, né?”, contou. Enquanto ao carro zero recebido em seu aniversário de 21 anos, Giovanna disse ainda ter o veículo por um forte apego emocional.

“Teve uma vez que minha vez que minha irmã bateu e quase deu PT (perda total) e eu fiz eles remontarem o carro inteiro, virou um carro de lata, mas eu fico com ele. É meu carro de São João (cidade natal), quando eu vou, ele está lá”, contou às apresentadoras Giovanna Ewbank e Fê Paes Leme.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)