Kylie Jenner e Timothée Chalamet terminam namoro, diz site

Após 7 meses, o namoro de Kylie Jenner e Timothée Chalamet parece ter chegado ao fim. É o que afirma o site Life & Style. O portal diz também que a paixão entre a modelo, de 25 anos, e o ator, de 27, não resistiu à agenda lotada de ambos, e que Jenner teria sido "dispensada" por Chalamet.

"Ela está dizendo às pessoas que as coisas entre eles perderam o gás naturalmente, porque ambos estão ocupados e viajando", revelou o site. "Mas amigos estão cochichando por aí que Kylie foi dispensada", diz a publicação.

“Kylie está agindo como se nada tivesse acontecido, mas seus amigos sabem que isso deve doer”, alfinetou a página. “Timothée foi o primeiro cara com quem ela realmente passou um tempo depois de se separar de Travis [Scott]. Ela até o apresentou à família dela", acrescenta o informante.

A modelo e o ator nunca assumiram de fato o relacionamento, mas, foram flagrados várias vezes juntos nos últimos meses. As especulações sobre o romance recém-descoberto de Kylie e Timothee surgiram nas redes sociais três meses depois que os dois compareceram ao desfile de Jean-Paul Gaultier na Paris Fashion Week, em 25 de janeiro.

Meses depois, eles conseguiram manter a discrição, mas, em junho, os dois foram vistos em um evento de família juntos, de acordo com o Page Six. Na ocasião, Kylie estava na casa do irmão de Timothee.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)