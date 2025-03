Giovanna Lancellotti nega briga com Paolla Oliveira: 'Carnaval é uma competição'

Após uma polêmica levantada por internautas e rumores de uma suposta treta com Paolla Oliveira, rainha de bateria da escola de samba Grande Rio e vice-campeã do Carnaval carioca este ano, Giovanna Lancellotti se pronunciou nas redes sociais nesta terça-feira (11). A atriz negou ter provocado a colega de profissão e garantiu que não há nenhuma desavença entre as duas.

VEJA MAIS

O rumor de uma briga entre as artistas começou quando Giovanna compartilhou em seu perfil a frase “Está ouvindo agora?" Muitos internautas associaram a atitude de Lancellotti como uma provocação à fala de Paolla Oliveira, que proferiu a mesma frase na Marquês de Sapucaí diante da tribuna dos jurados que assistiam ao desfile das escolas campeãs do Rio de Janeiro.

A "primeira-dama da Beija-Flor", título atribuído à Giovanna por ser noiva de Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e filho de Aniz Abraão David, bicheiro e presidente de honra da agremiação de Nilópolis, eleita a campeã do Carnaval, afirmou aos seguidores que apenas retribuiu o “ouviu” devido à repercussão do caso. "Muitas pessoas, durante o fim de semana, questionaram com o ‘ouviu’ sobre o título. Eu apenas retribuí o questionamento com o vídeo da minha escola", explicou a atriz.

Em sua justificativa, Giovanna garantiu que não alfinetou Paolla Oliveira e que as duas têm uma boa relação. "Não tem briga nenhuma, vocês que estão vendo ou criando. Carnaval é uma competição. Acho normal as pessoas defenderem seus lados nessa disputa. Eu amo a Paolla. Somos próximas há muitos anos e jamais a desrespeitaria", concluiu.