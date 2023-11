Giovanna Lancellotti fala sobre cenas eróticas em ‘O Lado Bom de ser Traída’: ‘Vergonha’

Sensação nacional, o filme "O Lado Bom de ser Traída", da Netflix, já alcançou o top 10 da plataforma em 87 países e cerca de 14,7 milhões de visualizações em apenas duas semanas desde a estreia.

Baseado no livro de Sue Hecker, a trama narra a vida amorosa de Babi (Giovanna Lancellotti), que descobre a traição do namorado durante A despedida de solteira e embarca em uma jornada de redescoberta sexual com o misterioso juiz Marco (Leandro Lima).

Analisado como uma produção similar ao "Cinquenta Tons de Cinza" brasileiro, o longa-metragem é recheado de cenas sensuais e um suspense instigante, além da protagonização de Giovanna Lancellotti, que aparece nua em diversos momentos. Para a atriz, fazer a cena foi bem mais fácil do que assisti-las. “Ver é mais difícil do que fazer, sabia? Dá mais vergonha”, disse Lancellotti em entrevista à revista "Caras".

Eu paniquei um pouco. Por mais que eu quisesse um papel mais de mulher, porque tenho uma cara mais nova e eu sou brincalhona, então as pessoas acham que sou mais nova do que eu sou. Eu precisava de uma oportunidade profissional para as pessoas entenderem o outro lado, que não fosse do drama, porque dramas eu já fiz alguns", completou.

“O Lado Bom de ser Traída" é um dos projetos mais desafiadores e diferentes da carreira artística de Lancellotti, que acredita no propósito da história do filme. “As cenas tinham um propósito. Não era uma nudez gratuita, e isso também nos fez sentir mais confortável [...] Independente de ter essas cenas, não é isso que chama mais atenção. Isso dá uma segurança mesmo com a exposição”, contou em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’.

Confira o trailer de ‘O Lado Bom de ser Traída’

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)