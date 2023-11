Fernanda Paes Leme celebra gravidez aos 40: 'Me sinto muito mais preparada'

Fernanda Paes Leme não esconde a felicidade com a sua primeira gravidez, anunciada no último Dia das Crianças. A apresentadora do Quem Pode, Pod, conversou com o site Quem sobre a gestação e parceria com o noivo, Victor Sampaio, avaliou a nova fase.

Na fase de experimentar os primeiros meses da gestação, a atriz confessa ainda não sentir a maternidade totalmente aflorada. "Estou vivendo um dia de cada vez. Para mim, não tem muito essa coisa de: 'Nossa, já me sinto'. Não, acho que é pé no chão, realidade. Estou com 40 anos, é um momento muito especial de viver isso", afirmou a atriz.

A tranquilidade tem sido a chave da entrada dessa nova fase à espera de uma menina, ainda sem nome revelado. "Estou muito leve, muito calma, as coisas estão super encaixadas. Então, eu acho que não podia ser na melhor hora, a hora que Deus quer", refletiu.