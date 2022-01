Fernanda Paes Leme é internada após fortes dores

A atriz Fernanda Paes Leme está internada em um hospital ainda sem diagnóstico. Ela relatou que acordou ontem com dores na barriga, e até achou que fosse cólica, mas como as dores aumentaram e passou a vomitar, decidiu ir ao hospital. "Meus exames indicaram que uma apendicite poderia estar começando ou uma inflamação no intestino, ou sei lá mais o que, então internei", relatou no Twitter.

"Hoje cedo a apendicite foi descartada, meus exames de sangue foram melhores que ontem, mas seguirei aqui para fazer outros exames chatinhos e tentar descobrir o que houve. Acho que ainda hoje volto para casa? Está tudo bem, estou sendo assistida", tranquilizou os fãs.