Fernanda Paes Leme anuncia sexo do primeiro filho; veja

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio anunciaram nesta quarta-feira (18), o sexo do primeiro filho do casal. Os noivos realizaram um chá revelação no último fim de semana para a família e amigos, mas deram a notícia que vão ser pais de uma menina apenas hoje, através de um vídeo emocionante publicado nas redes sociais.

VEJA MAIS

Na gravação, o sexo do bebê é revelado com a chegada de um cachorro com bandanas rosas e um bilhete com o anúncio. “Desde que anunciamos a gravidez, todos dizem que tenho uma vibe ‘mãe de menino’. Já Victor Sampaio tem cara de ‘pai de menina’. E aí, quem será que tava com o melhor palpite? É menino ou menina?! O anúncio mais fofo existe sim. Já diz aí o que você acha e depois confere no vídeo”, compartilhou a apresentadora.

A gestação de Fernanda Paes Leme foi anunciada na última quinta-feira (12), com um ensaio fotográfico da nova família da atriz. “Estamos grávidos”, contou ela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali))