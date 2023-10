Maiara anuncia fim de namoro com Matheus Gabriel e chora nas redes sociais

Maiara anunciou, na madrugada desta quarta-feira, 18, o fim de seu namoro com o também cantor sertanejo Matheus Gabriel. Em seu Instagram, já não aparecem mais fotos dela que foram publicadas com o então namorado.

"Boa noite gente... Hoje não está sendo um dia fácil pra mim... Quando se fala em encerrar ciclos acho que não deve ser fácil pra ninguém... Eu e o Matheus não somos mais um casal... Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo... Tenho muita gratidão!", postou ela em seu Twitter.

A gêmea e parceira de palco de Maraisa ainda pediu a compreensão dos fãs, inclusive para não atacarem o ex. "Por favor, respeitem nosso término... Nosso tempo... Quero dizer que, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa maravilhosa que está batalhando a carreira dele e merece o máximo de respeito do mundo... Espero que entendam... É que nos apoiem nesse momento difícil!", completou.

Maiara ainda falou para que não sejam criadas histórias mirabolantes e sensacionalistas que teriam levado ao fim do relacionamento dela com Matheus. Vale destacar que antes de Matheus, Maiara namorou o também cantor sertanejo Fernando Zor, da dupla Fernando & Sorocaba, com quem terminou o romance ioiô pela 12ª vez em abril. Os dois engataram o romance no fim de 2018.