Gilberto Gil anuncia shows extras de sua última turnê; saiba quando e onde serão

Com 15 datas anunciadas e quatro já esgotadas, os fãs de Gilberto Gil no Rio de Janeiro ganharam mais duas oportunidades de ver um show da turnê "Tempo Rei": 31 de maio e 01 de junho, a Marina da Glória. No dia 25 de novembro, às 10h, inicia a pré-venda para as novas datas com benefícios exclusivos para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa – no site da Eventim. O período de pré-venda se encerra às 10h do dia 28 de novembro. A venda geral começa ao meio-dia, do dia 28 de novembro, também no site da Eventim.

Anunciada como a última turnê do compositor acadêmico da Academia Brasileira de Letras (ABL), a circulação passará por 10 cidades do Brasil e também contará com datas nos Estados Unidos e na Europa. A tour é apresentada pelo Banco do Brasil, tem Rolex como Relógio Oficial, Correios como patrocinador master e Estrella Galicia como patrocinador.

"Foram vários os elementos que ponderei para chegar na decisão da realização de uma última turnê. Houve reflexão sobre este mercado e também sobre a exigência física necessária para esses grandes shows. Quero continuar fazendo música em outro ritmo, mas, antes, teremos essa celebração bonita junto do público e da família. Transformai as velhas formas do viver", afirma Gilberto Gil.

Com direção artística de Rafael Dragaud, direção de musical de Bem Gil e José Gil e acompanhado por uma mega banda composta por Bem Gil (guitarra), José Gil (bateria), João Gil (baixo), Nara Gil (voz), Flor Gil (voz), Mariá Pinkusfeld (voz), Diogo Gomes (sopro), Thiago Oliveira (sopro), Marlon Sete (sopro), Danilo Andrade (teclado), Leonardo Reis (percussão), Gustavo Di Dalva (percussão), Mestrinho (sanfona) e ainda um quarteto de cordas, Gilberto Gil fará uma apresentação que celebrará de forma imersiva e sensorial a entidade mais intrigante da experiência humana: o tempo.

Datas e locais

15 de março de 2025 - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova

29 de março de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (ESGOTADO)

30 de março de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (ESGOTADO)

05 de abril de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (DATA EXTRA)

06 de abril de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (DATA EXTRA)

11 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque (ESGOTADO)

12 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque (ESGOTADO)

26 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque (DATA EXTRA)

31 de maio de 2025 - Rio de Janeiro - Marina da Glória (DATA EXTRA)

01 de junho de 2025 - Rio de Janeiro - Marina da Glória (DATA EXTRA)

07 de junho de 2025 - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

14 de junho de 2025 - Belo Horizonte - Arena MRV

05 de julho de 2025 - Curitiba - Ligga Arena

09 de agosto de 2025 - Belém - Estádio Mangueirão

06 de setembro de 2025 - Porto Alegre - Beira Rio

15 de novembro de 2025 - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica (CFO)

22 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall