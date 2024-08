Preta revela conselho que recebeu de Gilberto Gil: ‘Se for sua hora, aceite’

A cantora e empresária Preta Gil revelou em entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, na última terça-feira (27/8), que recebeu um conselho marcante de seu pai, Gilberto Gil, enquanto se recuperava de uma sepse no ano passado.

Segundo a artista, Gilberto Gil a orientou a "aceitar o fim" caso sentisse que não tinha mais forças para lutar. Preta mencionou que o conselho do pai foi um fator importante para sua recuperação, como relatou em seu novo livro "Preta Gil: Os Primeiros 50".

Bial fez questão de ler o trecho do livro ao qual Preta fez referência na declaração corajosa: “Filha, a natureza é sábia. Somos parte dela e vamos voltar para ela, isso faz parte da vida.”

“Se estiver muito pesado pra você, vá, se deixe ir. É muito ruim viver com esse incômodo e lutando da forma que você está lutando”, acrescentou Preta.

Ela explicou que o conselho foi crucial para que ela percebesse a necessidade de lutar pela própria vida. Até aquele momento, ninguém havia explicado a gravidade de seu estado de saúde.

Preta estava internada na UTI após uma infecção generalizada causada por uma sessão de quimioterapia, com risco de morte. “Isso virou uma chave na minha cabeça porque em nenhum momento alguém me disse que eu estava correndo risco de vida. Meu pai me trouxe a realidade e eu percebi: ‘Não quero morrer, não. Não chegou a minha hora, não’. E funcionou muito”, relatou.