Game brasileiro ‘Entre as Estrelas’ trata de questões indígenas e aguarda financiamento

O estúdio de games Split Studio, localizado em São Paulo, lançou uma campanha de financiamento coletivo para o lançamento do seu novo jogo, "Entre as Estrelas". Com inspiração nas culturas dos povos indígenas Kadiwéu e Guarani Kaiowá, traz como personagens protagonistas as irmãs Ari e Tai, que são separadas após um violento ataque à comunidade indígena em que vivem. A história se passa em terras indígenas, no Pantanal brasileiro. O Grupo Liberal conversou com exclusividade com Guille Hiertz, fundador da Split Studio sobre o game.

No dia 24 de janeiro, o Youtuber Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, divulgou em primeira mão o novo trailer oficial do"Entre as Estrelas". O financiamento coletivo segue até o dia 27 de fevereiro e cada contribuição tem uma recompensa para quem adquirir uma cota. 15% de tudo o que for arrecadado de orçamento para o jogo será destinado a instituições indígenas.

Guille Hiertz, fundador da Split Studio, conta que a empresa tem o desafio de contar histórias e revelou que a decisão de o jogo ser inspirado em narrativas dos povos Kadiwéu e Guarani Kaiowá, vem da análise do mercado internacional. "Olhamos bastante o mercado internacional, especialmente os americanos, japoneses e europeus e não conseguimos deixar de notar que os jogadores brasileiros se interessam bastante pelas histórias de samurais, idade média, vikings, entre outros, e pensamos que o mesmo poderia acontecer também, só que ao contrário", destaca.

Confira o Trailer de "Entre as Estrelas"

"Talvez eles (mercado internacional) também se interessem por nossas histórias, nosso povo, nossa terra. Se quisermos competir internacionalmente, precisamos primeiro (ou também) ser especialistas em contar as histórias do Brasil. São muitas histórias incríveis não contadas, formas de ser e viver, lendas e mitos que o mundo quase desconhece. É um terreno muito fértil e praticamente inexplorado. Te digo que é prejuízo não vender o Brasil lá fora. Ao entender isso, a escolha dos ingredientes que formariam o projeto foi orgânica e natural", afirma Guille Hiertz.

O jogo contou com o trabalho da cineasta Graciela Guarani, uma das mulheres indígenas pioneiras no audiovisual, que é mebro da etnia Guarani Kaiowá. E tmabém das produtoras Dani Jorge e a Nicolle Ansay. Guille destacou que elas foram fundamentais e trouxeram conhecimentos para somar a equipe. "Nossa equipe mergulhou fundo na pesquisa acadêmica e de imagens. Quando estávamos convictos que escolheríamos o universo que escolhemos, começamos a procurar, em diversos lugares, profissionais audiovisuais que tivessem a vivência, experiência e paciência para construir conosco a história e gameplay que queremos entregar ao jogador. Foi nesse momento que encontramos a Graciela Guarani, a Dani Jorge e a Nicolle Ansay", disse.

"Trouxeram um conhecimento enorme e, com elas, a possibilidade de falarmos também sobre o povo Guarani Kaiowá. Inclusive, agora temos a possibilidade de localizar o game em Guarani. Ainda não temos certeza se conseguiremos localizar em Kadiwéu. Hoje, podemos dizer que quase metade da nossa equipe confirmada é composta por profissionais de mercado oriundos dos povos originários", concluiu.

Questionado sobre a relação entre o game e as associações que serão beneficiadas com campanha de financiamento coletivo, o fundador respondeu que a proposta é colaborar com doações e capacitações. "Capacitação e profissionalização de jovens para o mercado de games e animação. Por indicação da própria Graciela, queremos colaborar com a AJI para a formação de jovens talentos para o mercado audiovisual. Foi a própria AJI que a introduziu para o mundo do audiovisual e por si só isso já prova a importância desse tipo de iniciativa para a indústria cultural brasileira", finalizou.

A campanha recebe doações até o dia 27 de fevereiro e elas parte do valor mínimo, R$ 10,00 com recompensas a serem resgatadas. Para colabora é só acessar o link catarse.me/entreasestrelas.