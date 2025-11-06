Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Galeria de Arte da UFPA abre suas portas com a exposição Terra Incógnita

Mostra reúne 63 artistas da região amazônica, com curadoria de Orlando Maneschy e Keyla Sobral

O Liberal
fonte

Exposição Terra Incógnita da GAU (Divulgação GAU)

Nesta sexta-feira, 07, será inaugurada a Galeria de Arte da Universidade Federal do Pará – GAU. O espaço de produção será também ampliado para conhecimento, preservação e comunicação do patrimônio artístico. 

A GAU será dedicada à valorização da arte e da cultura fértil para experiências e diálogos, conectada ao seu tempo, sem perder perspectivas históricas, atenta às manifestações do Sul Global. 

A galeria se encontra localizada no Mercedários UFPA.

No sábado, 08, o espaço estará aberto para o público em geral, que poderá visitar a exposição Terra Incógnita, notas amazonianas. Com um acervo da Coleção Amazoniana de Arte da UFPA, que é constituída de editais públicos e da parceria de artistas, estudantes, servidores (as), professoras (es) e pessoas que pesquisam e curam arte aqui e em outras regiões.

A Exposição Terra Incógnita tem curadoria de Orlando Maneschy e Keyla Sobral e assistência curatorial de Paola Maués.

“O título de nossa mostra Terra Incógnita, designação presente nas antigas cartas náuticas para as regiões não exploradas, desconhecidas, misteriosas, alude a esse desconhecido (para quem?) e busca desvelar outros modos de existências que se revelam com base em vivências de artistas no território amazônico, seja fundamentado em seus conflitos e também em suas imaginações, que pensam e reinventam possibilidades de desenhar futuros possíveis”, explica Keyla Sobral.

Ao inaugurar no período da COP 30, a exposição lança um olhar de dentro do território amazônico, com vozes que se permitem afetar pela história e pelos descaminhos que são propostos à terra- mãe.

“São 63 artistas presentes na mostra, os quais fazem parte de um grupo de pessoas compromissadas com este lugar, a Amazônia. Eles não têm medo de pensar seu papel neste chão tão usurpado. Olham amorosamente com criticidade que, historicamente, não fazia parte do Brasil e que, ainda hoje, se configura, para alguns, como o desconhecido e exótico”, afirma Maneschy.

A visitação à Mostra Terra Incógnita estará disponível às segundas, quintas e sextas feiras, das 10h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A Galeria de Arte da Universidade Federal do Pará está localizada no Mercedários UFPA, com entrada pela Boulevard Castilhos França.

Em 2019, o Conselho Universitário (Consun) aprovou a criação da GAU. Como Órgão Suplementar vinculado à Reitoria, o espaço é de divulgação de produções artísticas e formação de públicos.

 

Cultura
.
