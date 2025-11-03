Veleiro da família Schürmann chega a Belém para programação cultural e ambiental; veja como visitar

O veleiro Kat, da tradicional família Schürmann, desembarcou em Belém na tarde deste domingo (2) e permanecerá no píer da Casa das Onze Janelas até o dia 22 de novembro. Durante esse período, o local receberá a “Casa Vozes do Oceano”, evento cultural que une arte, ciência e conscientização ambiental. O projeto abrirá as portas para visitação do público a partir de quarta-feira (5).

A iniciativa, que possui apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), celebra o encerramento da primeira viagem de volta ao mundo dedicada exclusivamente à defesa dos oceanos. A atividade é realizada pelo Instituto Voz dos Oceanos, comandado pela família Schürmann. Com o respaldo do Programa da ONU para o Meio Ambiente (Pnuma), a ação pretende aproximar a Amazônia das discussões globais sobre clima e conservação marinha.

Toda a programação foi pensada para promover diálogos sobre o cenário climático atual e a necessidade de preservação das zonas costeiras amazônicas. A ocupação traz uma reflexão sobre os desafios ambientais. A programação terá a participação de artistas paraenses para ampliar a experiência, conectando ciência, cultura e sensibilidade na discussão sobre o futuro do planeta.

David Schürmann, CEO do Instituto Voz dos Oceanos, reforçou o caráter inclusivo da iniciativa. “Criamos este espaço junto com a Secult e o Governo do Pará para que seja acessível a todos. Teremos sessões de cinema, palestras, uma exposição do fotógrafo Luiz Braga e uma mostra interativa itinerante que simula a experiência de navegação e imersão marítima. Estamos muito felizes com a recepção calorosa em Belém”, afirmou.

Visitação

O público também poderá conhecer o interior do veleiro Kat, que possui estrutura voltada à sustentabilidade e pesquisa ambiental. As visitas acontecerão em grupos de seis pessoas por vez. As datas e horários específicos serão divulgados nos próximos dias. “Queremos receber o maior número possível de visitantes e proporcionar uma vivência marcante sobre sustentabilidade marítima”, explicou David Schürmann.

A concepção artística da ocupação enfatiza o diálogo entre Amazônia e oceano. Os artistas convidados vão propor intervenções relacionadas, entre outros temas, ao branqueamento de corais, fenômeno diretamente ligado às mudanças climáticas. O momento reforça a discussão sobre o oceano, a Amazônia e a justiça climática.

Entre as experiências previstas está um videomapping na fachada da Casa das Onze Janelas, combinando arte digital e narrativa ambiental sobre a trajetória do projeto. O espaço também receberá a exposição “Do Rio ao Mar”, assinada por Luiz Braga.

Ao longo da programação, representantes de mais de 50 instituições, entre poder público, academia, organizações da sociedade civil e setor privado, participarão de debates, oficinas e encontros dedicados à valorização e proteção dos mares. Todas as atividades serão gratuitas.