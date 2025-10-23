Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Museu Goeldi estreia duas novas exposições em novembro dentro da programação da COP 30

Com acervo de 2,4 mil peças, as exposições “Diversidades Amazônicas” e “Brasil Terra Indígena” serão abertas ao público nos primeiros dias de novembro

Andréia Santana | Especial para O Liberal
fonte

Maquete mostra como será parte da exposição “Diversidades Amazônicas” (Divulgação / MPEG)

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) vai inaugurar duas novas exposições a partir de novembro, integrando a programação da instituição e de seus parceiros para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). As mostras “Diversidades Amazônicas”, que será permanente, e “Brasil Terra Indígena”, iniciativa do Centro Cultural Vale Maranhão, reúnem um acervo com mais de 2,4 mil peças e estarão abertas ao público nos primeiros dias do mês.

A exposição “Diversidades Amazônicas”, exclusiva do museu, retrata a origem da Amazônia e reforça o posicionamento da instituição sobre mudanças climáticas e preservação da biodiversidade. A mostra reúne trabalhos de pesquisadores de diversas áreas, contribuições de povos indígenas e tradicionais e obras de artistas, com o objetivo de apresentar a sociobiodiversidade característica do bioma a partir de uma perspectiva de longa duração. O espaço permanente ocupa 486 metros quadrados na galeria do térreo do Centro de Exposições Eduardo Galvão, no MPEG.

“É um incremento da exposição que já estava montada aqui. A gente está acrescentando alguns elementos importantes para valorizar o acervo, para contar uma nova história e também para marcar um posicionamento político da instituição com relação aos debates a respeito das mudanças climáticas, da preservação da biodiversidade”, explicou o coordenador de museologia, Emanoel de Oliveira Júnior.

VEJA MAIS

image Exposição do Museu Goeldi alerta para a preservação do peixe-serra, espécie ameaçada de extinção
Além da mostra, o espaço exibe diversas espécies de peixes que representam a rica fauna aquática da Amazônia


image Exposição inédita ‘Você Já Escutou a Terra?’ chega ao Museu do Estado do Pará
Com entrada gratuita, a mostra imersiva promete chamar o público a refletir sobre a relação entre humanos e o planeta


image Após 17 anos, obra rara furtada é devolvida ao Museu Emílio Goeldi em Belém
A devolução foi realizada pela Polícia Federal (PF), após um longo processo de investigação e cooperação internacional


 

Além do acervo, a mostra contará com instalações interativas que oferecem uma experiência imersiva no tempo. Os visitantes poderão conhecer as origens do bioma, há milhares de anos, percorrer a expansão de sua diversidade e chegar ao presente, marcado pelos desafios climáticos, de ocupação e de preservação da Amazônia.

Brasil: Terra Indígena
A segunda exposição a ser inaugurada no Museu Goeldi será “Brasil: Terra Indígena”, iniciativa do Instituto Cultural Vale e do Centro Cultural Vale Maranhão. A curadoria é compartilhada entre representantes das instituições e artistas e pensadores indígenas de todo o país. A mostra ocupa 286 metros quadrados no mezanino do museu e reúne um acervo de diversos povos indígenas das 27 unidades da Federação, com mais de 2 mil peças, incluindo trabalhos de mais de 45 fotógrafos indígenas.

“É uma exposição muito didática que trata da presença dos povos indígenas em todo o território nacional. Em um primeiro momento, ela mostra ao visitante que a permanência desses povos vem de há muito tempo, ou seja, que é uma permanência milenar e que resiste ao crime e à guerra, que os indígenas continuam, permanecem, vivem ainda nos seus territórios, às vezes deslocados, mas com muita resistência, mantendo sua cultura e seus modos de vida. A gente escolheu aspectos da cultura material e imaterial, com peças e fotografias que materializam e presentificam a ancestralidade indígena viva em cada território”, conta o diretor da exposição, Gabriel Gutierrez.

As instalações da exposição se organizam em eixos temáticos e por localidades, apresentando acervos como indumentária, cerâmicas, máscaras, bancos, miçangas e outros elementos que atravessam a cultura de diversos povos indígenas. A mostra também inclui uma representação da roça indígena, com mais de 400 peças artesanais que retratam plantas como pupunha, abacaxi, milho, jenipapo, mandioca, banana e taioba.

Para o coordenador de museologia do Museu Goeldi, Emanoel de Oliveira Júnior, a apresentação da exposição no museu representa um desdobramento da declaração simbólica do Parque Zoobotânico como “terra indígena”, feita em 2023. “A intenção é retomar esse simbolismo para falar de comunidades indígenas no momento da COP30. É uma exposição para falar sobre o protagonismo político, sobre essa ocupação pretérita do território brasileiro, para falar de aspectos da cultura, como música e rituais, trazer um panorama geral de como esses povos chegaram ao que chamamos Brasil, se fixaram e foram desenvolvendo estratégias de adaptação, de sobrevivência e, sobretudo, de enfrentamento dos últimos 500 anos de colonização”, destacou.

Outras exposições

Além das duas novas exposições, o Museu Goeldi reúne intervenções que combinam arte e ciência durante a COP30, conectadas às questões ambientais do evento. Entre elas estão a galeria de 19 painéis muralistas do Arte Urbana de Belém (Maub), espalhados pelo Parque Zoobotânico e pelo Campus de Pesquisa; a exposição “Um rio não existe sozinho”, com nove artistas e um escritório de arquitetura, distribuída em 10 espaços; “Ahetxiê: um tesouro da costa amazônica”, no Aquário Jacques Huber, que alerta para a ameaça de extinção do peixe-serra e resgata a simbologia da entidade Ahetxiê para os karipuna; e a arte muralista Mahku, com dois painéis do Movimento dos Artistas Huni Kuin, inspirados em cantos tradicionais da etnia do Acre.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Museu Paraense Emílio Goeldi

Museu Goeldi

exposição museu goeldi

COP30

Cop 30
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

COP 30

Carta da COP 30 propõe Belém como marco da adaptação às mudanças climáticas

A carta alerta que, sem adaptação, as mudanças climáticas ampliam desigualdades e deslocamentos

23.10.25 12h30

HERÓIS DO BREGA

VÍDEO: ‘Homem Aranha’ e ‘Deadpool’ são flagrados dançando brega agarradinhos em Belém

Super-heróis da Marvel trocam luta por romance ao som de brega paraense e vídeo bomba na web

22.10.25 14h47

BELÉM

Com foco na COP 30, campanha mobiliza doadores de sangue na Uepa

"Na COP30, sustente a vida. Doe sangue" conecta solidariedade à responsabilidade ambiental em ação no campus do CCBS

21.10.25 13h32

BELÉM

Prefeitura apresenta Plano de Proteção para crianças na COP 30

A reunião irá detalhar as diretrizes, metas e ações interinstitucionais que compõem o protocolo de proteção às crianças e adolescentes.

19.10.25 18h10

MAIS LIDAS EM BELÉM

QUE VENHA A COP 30!

Belém decreta feriado municipal e teletrabalho durante a COP 30; veja os dias

Além do feriado municipal decretado, a Prefeitura de Belém determinou teletrabalho na administração direta e indireta e a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino

17.10.25 12h37

BELÉM

Feriados em novembro: confira as possíveis folgas em Belém do Pará

A capital do estado possui cinco feriados e um ponto facultativo no penúltimo mês de 2025

20.10.25 11h27

PROCESSO SELETIVO

Santa Casa do Pará abre seleção com 31 vagas para níveis médio e superior; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas para o processo seletivo e salários chegam a R$ 2 mil

19.10.25 19h06

POLÊMICA

Prefeitura de Belém exonera diretor que fez tatuagem dentro do Museu Casa Francisco Bolonha

A gravação foi alvo de críticas pelo uso inadequado de um espaço público para fins pessoais. Diante da repercussão, o servidor apagou as postagens de suas redes sociais.

21.10.25 20h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda