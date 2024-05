Quem foi o pai de Fábio Júnior? Entenda a relação conturbada com cantor

Fábio Júnior será a atração principal do programa "Som Brasil" desta quarta-feira (22), apresentado por Pedro Bial. O cantor, que comemora 50 anos de carreira, falará sobre momentos íntimos de sua vida, incluindo sua conturbada relação com o pai, Antônio Luis Galvão, assassinado enquanto trabalhava como taxista.

Em 1978, Fábio Júnior lançou a canção "Pai", que rapidamente se tornou um sucesso nas rádios do Brasil. A música, escolhida como tema de abertura da novela "Pai Herói" de Janete Clair, é um desabafo do artista sobre sua relação com o pai.

Durante uma entrevista ao programa da TV Globo, Fábio revelou que conseguiu mostrar a música para o pai antes de ele falecer. "Deu tempo de mostrar para ele antes de ele partir. Ele morreu em abril, e a Cleo nasceu em outubro, exatamente seis meses depois. Meu pai foi e a Cleo veio, acho até que tem um dedo dele nessa coisa da Cleo cantar comigo [...]. Ele estava louco com a gravidez da Glória [Pires, sua ex-mulher]", comentou o cantor.

VEJA MAIS

Relação conturbada com o pai

Em uma rara demonstração de vulnerabilidade, Fábio Júnior falou sobre as dificuldades de sua relação com o pai. "Infelizmente, não são lembranças boas. Meus pais brigavam muito. Quanto mais punk ele ficava, mais rígida e radical ela se tornava, e eu ficava no meio daquela confusão toda. São pouquíssimas coisas, assim, de uma cena de carinho, de amor, entre os dois. Acho que sou o único homem que casou para fugir de casa", confessou ele, que já teve sete matrimônios, sendo o primeiro aos 23 anos.

"Para mim, foi difícil. Eu podia contar uma historinha bacana para todo mundo, mas estou falando a verdade, porque acho que existe esse tipo de situação entre as pessoas da plateia", complementou.

Assassinato de Antônio Luis

Antônio Luis de Oliveira era taxista e foi brutalmente assassinado por dois homens enquanto dirigia seu veículo na Vila Califórnia, próximo a Interlagos, na zona sul de São Paulo. Para homenagear o pai, Fábio Júnior, que havia sido convidado por Silvio Santos para protagonizar uma novela argentina sobre um taxista, pediu ao apresentador para mudar o nome do personagem e da obra. O protagonista 'Rolando' virou 'Antônio', e a produção foi ao ar em 1972 e 1973.

Em entrevista à Folha de São Paulo, Fábio Júnior expressou o desejo de escrever um livro ou fazer um filme sobre o pai. Ele também revelou que foi Antônio quem lhe deu seu primeiro violão. "Na época, era instrumento de vagabundo. Ele escrevia poesias para a minha mãe, fazia letras de música, tocava o violão. Minha mãe era professora de piano. É como se eu estivesse realizando o sonho que ele não pôde realizar", disse o cantor emocionado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)