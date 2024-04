Fiuk lança música em novo gênero musical e divide opiniões na web; veja as reações

Fiuk surpreendeu a web na última quarta-feira (03), ao compartilhar trechos de seu videoclipe em uma nova vertente musical. O ex-BBB conhecido pela participação em ‘Malhação’ e ter sido galã do pop rock nos anos 2000, estreia na próxima segunda-feira (08), sua carreira no trap.

Em seu perfil no Instagram, o artista publicou alguns trechos do clipe musical, onde aparece ao lado de um carro usando acessórios de ouro enquanto faz uma tatuagem. Outra gravação também mostra o filho de Fábio Jr. protagonizando um beijo com uma mulher e uma manobra de drift. As características são comuns entre cantores do gênero trap, que surgiu nos EUA, proveniente do rap e hip-hop. Confira!

VEJA MAIS

Nas redes sociais, a mudança drástica de estilo e gênero musical do cantor dividiu opiniões dos internautas. “O cordão foi feito das alianças do Fábio Jr.”, brincou um seguidor. “Crise da adolescência tardia”, disse outro perfil. “Vivi para ver o filho de Fábio Júnior pagando de cria”, afirmou mais um.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)