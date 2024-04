Quem é o namorado de Shakira? Conheça o ex-Big Brother, suposto affair da cantora

Segundo o jornal Daily Mail, Shakira está namorando o ator Lucien Laviscount. Eles se conheceram durante a gravação de um clipe. Lucien foi o par romântico de Shakira no clipe de "Puntería". Na produção, ele interpretou um centauro e Shakira canta ao lado de Cardi B.

Quem é Lucien Laviscount?

Lucien foi o par romântico de Shakira no clipe de "Puntería". Ele interpretou um centauro no vídeo em que Shakira canta com Cardi B. Ele tem 31 anos e nasceu na Inglaterra. Aos 19 anos, participou do reality "Celebrity Big Brother" de 2011 e ficou em quinto lugar.

Lucien também é cantor. Sua carreira musical começou em 2012 com um single chamado "Dance With You", com o rapper americano MANN. Foi alçado ao posto de galã por seu papel em "Emily in Paris". Lucien interpreta Alfie, um dos interesses amorosos da protagonista. Ele surgiu como colega de Emily nas aulas de francês, se envolvendo romanticamente com ela em meio à crise na sua relação com Gabriel e formando um "quadrado" amoroso completado por Camille, amiga da norte-americana e ex do chef francês.