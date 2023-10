Gabriella Natasha Souza é a musa do projeto ‘Gata da Capa’ desta semana

A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia “Gata da Capa” da semana é a paraense Gabriella Natasha Souza, que esbanjou em seu ensaio simpatia e sensualidade sob o olhar de Neto Soares. Gabriella é modelo, influenciadora e vendedora e ficou lisonjeada com o convite e a oportunidade de elevar ainda mais sua autoestima com o ensaio sensual realizado na Ilha do Combu, em Belém.

Gabriella Natasha Souza A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia “Gata da Capa” da semana é a paraense Gabriella Natasha Souza (Neto Soares) A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia “Gata da Capa” da semana é a paraense Gabriella Natasha Souza (Neto Soares) A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia “Gata da Capa” da semana é a paraense Gabriella Natasha Souza (Neto Soares)

O fotográfo e curador do projeto “Gata da Capa”, Neto Soares destacou que o local escolhido foi com o intuito de destacar ainda mais a beleza natural de Gabrielle ao lado das belezas naturais da Ilha. “Um ensaio natural, leve e cheio de delicadezas”, enfatizou o profissional.

VEJA MAIS

Gabriella contou que o convite para o ensaio surgiu atráves de suas redes sociais, com o convite do curador. “Eu já admirava bastante o trabalho do Neto Soares, acho extremamente enriquecedor para a autoestima feminina. Ele tem uma sensibilidade muito boa no seu trabalho fotográfico”, afirmou. A modelo, que também é influenciadora e trabalha com vendas, destacou que uma das principais dicas que passa para suas seguidoras é que elas estejam sempre em conexão e amor próprio consigo mesmas.

“Nós somos a principal aliada para a confiança do nosso ser, de quem somos, então precisamos estar sempre nesse equilíbrio, nos amar e nos cuidar”, declarou a musa da semana.

Gabriella revelou que adorou a experiência de participar do ensaio, que inclusive, realizar as fotos ajudou em sua autoestima. “Me sentir linda, empoderada e feliz de está atravessando barreiras referente ao meu corpo. Me sentir única”, acrescentou a modelo.

Segundo ela, toda mulher deveria se permitir participar de um ensaio fotográfico para poder se “olhar mais gentis”, percebendo que seu corpo é único. “Uma sessão de foto assim, como eu participei, trouxe clareza e descoberta anatômica sobre mim. Agregou tanto que eu sair radiante e confiante, aprendendo respeitar cada linha e parte do meu corpo”, afirmou Gabriella.

O projeto Gata da Capa é um concurso de beleza, que promove mensalmente ensaios com modelos locais com temáticas regionais. A curadoria do concurso é de Neto Soares. A escolha vem por meio das redes sociais, onde os interessados postam uma foto marcando os @ deles, e os de Amazônia Jornal e O Liberal.