Tamires Von Lohrmann é a estrela da semana do projeto ‘Gata da Capa’

A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia “Gata da Capa” da semana é a paraense Tamires Von Lohrmann, que mostrou em seu ensaio simpatia e sensualidade sob o olhar de Neto Soares. Tamires é professora de língua portuguesa e estudante de biomedicina e ficou encantada com o resultado final do ensaio, realizado na academia Level 1.

Tamires conta que o convite para estampar o projeto quinzenal veio através do Instagram por Neto Soares. “Eu já conhecia outros trabalhos do Neto através do Instagram e através de amigas que já foram fotografadas por ele. O Neto faz um trabalho incrível, tem um olhar sensível e maravilhoso, fiquei muito feliz com o convite”, celebrou. A Gata da Capa da semana ressaltou ainda que foi uma experiência incrível participar do projeto. Foi uma honra participar de um projeto lindo como esse”.

Ao ser questionada sobre as principais dicas de bem-estar que Tamires adota no seu dia a dia, ela aproveitou para deixar um recado para seus seguidores. “Minha principal dica de bem-estar é a prática de exercícios físicos, se você não gosta de musculação por exemplo, faça uma caminhada, ou qualquer outro esporte. Beba água, busque uma rotina saudável com tudo aquilo que faz bem para nosso corpo, nossa mente e nossa saúde mental em geral”, aconselhou.

A musa destacou ainda que o mais fabuloso do projeto Gata da Capa é poder mostrar várias mulheres e belezas femininas diversas, cada uma com seu jeito único de ser. “E é isso que é legal, saber e sentir que estamos bem com nós mesmas”.

Tamires enfatiza que o ensaio desta semana “foi pensado com muito carinho e dedicação. Foi pensado de uma forma diferente como é de costume e eu espero que o público goste do resultado”, concluiu a musa. Para Neto Soares, o gostinho especial do ensaio da semana é que “como a modelo é ring girl, aproveitamos para leva-la para dentro de uma academia de boxe e exploramos assim, sua beleza natural”, destacou o fotógrafo.

O projeto Gata da Capa é um concurso de beleza, que promove mensalmente ensaios com modelos locais com temáticas regionais. A curadoria do concurso é de Neto Soares. A escolha vem por meio das redes sociais, onde os interessados postam uma foto marcando os @ deles, e os de Amazônia Jornal e O Liberal.

