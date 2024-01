Fundação e Instituto Carlos Gomes divulgam datas e locais do processo seletivo do Bacharelado 2024

O Instituto Estadual Carlos Gomes e a Fundação Carlos Gomes divulgaram nesta quarta (03) a listagem de candidatos aptos e as salas onde ocorrerão as provas específicas do processo seletivo do Bacharelado 2024. O certame ocorrerá na sede da instituição, localizada na Avenida Gentil Bittencourt, em Belém, nos dias 18, 19 e 21 de janeiro.

Segundo o edital, o processo seletivo para ingresso no Bacharelado em Música contará com provas de conhecimentos específicos em música, de caráter teórico, e prova específica, de caráter prático, além da redação. Todas as etapas terão caráter eliminatório e classificatório.

As informações sobre as salas onde ocorrerão as provas estão disponíveis neste link e sobre o edital é possível conferir todas as informações na página exclusiva.