Fiuk sugere ter sido 'abandonado' por Fábio Jr. após curtir comentário nas redes

O cantor Fiuk voltou a ser assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (11/8) após curtir um comentário feito por uma seguidora que falava sobre dor e abandono parental, em clara referência à relação conturbada que o artista tem com o pai, Fábio Jr.

A polêmica começou no último domingo (10/8), Dia dos Pais, quando Fiuk fez uma postagem que parecia ser uma homenagem ao pai — mas que, na verdade, era para sua guitarra. No vídeo, ele afirma: “Hoje é uma data muito especial e estou aqui para fazer uma homenagem para quem sempre esteve comigo, para quem me ensinou tudo sobre música... Nem sempre a gente teve uma relação muito boa.”

A frase dava a entender que ele falava de Fábio Jr., mas ele logo revela que está se referindo ao instrumento musical. “A gente ficou afastado durante um tempo, mas agora a gente se reencontrou. Você sabe de quem eu estou falando. Ela, minha companheira de viagem.”

A publicação dividiu opiniões entre os seguidores, mas um comentário específico chamou atenção. Uma fã escreveu: “Mesmo que seu pai e sua mãe venham a te abandonar, seu Pai que está no céu jamais te abandonará (Salmos 27:10). Eu me identifico com sua dor.”

Fiuk curtiu a mensagem, o que foi interpretado por muitos internautas como uma confirmação de que se sente abandonado pelo pai. O gesto gerou repercussão imediata nas redes sociais e reacendeu os debates sobre a relação distante entre os dois artistas, que estariam sem contato desde 2023.

A crise entre pai e filho teria se agravado após a participação de Fiuk no Big Brother Brasil 21, quando ele ignorou conselhos de Fábio Jr. e expôs situações pessoais no programa. Após o reality, Fiuk, que morava em um anexo da mansão do pai em Alphaville (SP), foi informado de que precisaria deixar o local.