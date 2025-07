Mulher Vagalume? Ex de Fiuk é expulsa da academia após utilizar acessório íntimo brilhante

A modelo e ex-namorada do Fiuk, Maia Lozano, foi expulsa da academia onde treinava após identificarem que ela estava utilizando um plug anal durante o treino em Curitiba, no Paraná. O caso aconteceu em junho, mas só recentemente a influenciadora ficou famosa após criar um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto.

Segundo Maia, a expulsão acondeceu quando a gerente do local percebeu que ela estava utilizando o acessório íntimo e, logo depois, recebeu uma ligação informando que a modelo estava sendo expulsa do estabelecimento. A justificativa foi que o plug anal estava causando constrangimento nos clientes que estavam na academia.

Em contrapartida, a influenciadora disse que o erro foi não ter desligado a luz do acessório, já que foi ela que chamou mais atenção dos frequentadores do local. "Uso plug para todo lugar, é algo natural para mim. Me sinto livre para fazer minhas escolhas. O problema foi que esqueci de desligar a luz do acessório. Se estivesse apagada, ninguém teria notado”, explicou a modelo Maia Lozano.

Apesar do constrangimento em ser expulsa da academia, a influenciadora aproveitou o momento para defender a autoconfiança feminina, a liberdade sexual e a quebra de tabus entre as mulheres. "Chama atenção porque as pessoas ainda têm preconceito. Mas minha escolha não interfere em ninguém", finalizou Maia.

Quem é a Mulher Vagalume?

A modelo Maia Lozano ficou conhecida nas mídias sociais após começar a publicar vídeos em uma plataforma de conteúdo adulto, onde conseguiu fidelizar um público específico e fatura cerca de R$ 70 mil por mês. Maia já revelou, inclusive, que não é a primeira vez que utiliza o objeto íntimo em público, um exemplo disso foi quando a modelo usou o plug anal em um show de stand-up do humorista Rafael Ganem.

Fim do relacionamento de Maia e Fiuk

Maia e Fiuk viveram um relacionamento sério durante dois anos e, na época, ela chegou a visitar com frequência a casa da família do artista, filho do cantor Fábio Jr. Porém, mesmo após a separação, a influenciadora confessou que ainda deseja a reconciliação e revelou também que Fiuk possui uma assinatura vitalícia de suas plataformas +18.

“Tem gente que não é passado. É pausa. Às vezes, a vida separa para reencontrar com mais vontade. Ele sabe onde me encontrar. Quem sabe não rola um remember. Da minha parte, quero reconciliar”, disse Maia ao participar de uma entrevista à Rede TV.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)