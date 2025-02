Fiuk participa de reality em Salinas e curte bloco em Belém

O cantor e ator Fiuk esteve no Pará neste fim de semana e participou de diferentes eventos durante sua passagem pelo estado. O ex-BBB visitou Salinópolis, no nordeste paraense, para participar de um reality show promovido por uma família. Chamado de Big Belém Barbosas, em referência ao Big Brother Brasil, a competição de três dias reuniu integrantes da família, e o prêmio final foi uma moto 0 km.

O filho de Fábio Jr. foi convidado para estar presente na final e anunciar o vencedor do reality da família Barbosa. Na ocasião, além de revelar o grande campeão, Fiuk tirou fotos com os familiares e até dançou carimbó. Logo após participar da brincadeira em Salinas, o cantor seguiu para Belém, onde marcou presença no bloco de Wesley Safadão.

Fiuk foi flagrado curtindo a festa, realizada no último sábado (15), no estacionamento do Estádio do Mangueirão. A presença do artista chamou a atenção dos paraenses que estavam no evento, que registraram o momento. Entre os fãs, uma paraense conseguiu se aproximar do cantor, que estava no camarote da festa.