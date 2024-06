Filme ‘Querido John’ é baseado na vida real? Todd Vance, primo de Nicholas Sparks, fala a respeito

O filme “Querido John” é uma adaptação cinematográfica do livro de mesmo nome escrito por Nicholas Sparks. A obra literária foi lançada em outubro de 2006 e, quatro anos depois, a história de John Tyree e Savannah Curtis chegou às telonas. A história, apesar de fictícia, tem semelhanças com a vida de Todd Vance, primo de Nicholas.

No longa, John Tyree e Savannah Curtis são interpretados por Channing Tatum e Amanda Seyfried, respectivamente. A história relata o romance de um jovem soldado que, durante licença do exército, conhece uma moça. Apaixonados, John e Savannah mantém o relacionamento à distância por um ano, trocando cartas para compartilhar a vida cotidiana.

Todd Vance, primo do criador do enredo, viveu algo parecido com Lauren Cates. Em entrevista ao The San Diego Tribune, em 2010, Todd disse que, ao ler “Querido John” pela primeira vez, pensou: “Ó, meu Deus. Sou eu.” Veterano do exército, ele tinha 28 anos quando o filme foi lançado.

Todd Vance é primo de Nicholas Sparks (Reprodução / Facebook Nicholas Sparks)

Em missão no Iraque, Todd voltou a San Diego (Califórnia, Estados Unidos) por duas semanas para o funeral do padrasto. Nesse tempo, conheceu Lauren e a levou para um churrasco da família. Nicholas estava presente no funeral e acompanhou o desenvolvimento da relação. Apesar das semelhanças, o escritor nunca disse ao primo que escrevia um livro baseado nele.

John Tyree e Todd Vance possuem semelhanças físicas, modos e histórias parecidos. A diferença entre o primo de Nicholas e o personagem escrito, além do nome, é o local (John é da Carolina do Norte, EUA) e a linha do tempo.

Todd diz que recebeu cartas de Lauren, até mesmo duas por dia, mas nunca tantas quanto em “Querido John”. Após um ano vivendo separados, o casal notou que o relacionamento mudou e o estresse pós-traumático de Todd dificultou a relação. Apesar da separação, ele e Lauren ainda são amigos - e Todd guarda todas as cartas que recebeu em uma lata de munição calibre 50.

