Autor espírita Cláudio Guilhon lança livro em Belém e explora resiliência e amor durante guerra

O escritor espírita e médico Cláudio Guilhon lança seu mais novo livro, intitulado “Tempestade do Além”, psicografado pelo espírito da freira Rita de Cássia, nesta sexta-feira (7/06) , às 18h, em uma noite de autógrafos na Academia Paraense de Letras, no bairro da Campina, em Belém. A obra, ambientada durante a Segunda Guerra Mundial e envolvendo a imigração italiana para o Brasil, aborda temas de resiliência, amor e superação.

“Tempestade do Além” é o oitavo livro lançado pelo autor paraense. Nele, Guilhon explora, por meio autoconhecimento do espírito desencarnado de Rita de Cássia, as dificuldades inesperadas que a vida impõe as pessoas, comparando-as às “tempestades” mencionadas no título da obra.

O espírito de Rita de Cássia, que inspirou a história, era uma freira italiana nascida em 1381. Sua última encarnação foi na Itália, e através de Guilhon, ela narra os desafios enfrentados pelos italianos durante a Segunda Guerra Mundial. A imigração para o Brasil, um tema central do livro, é retratada como uma solução para muitos italianos que buscaram uma nova vida após a guerra.

“Esse que é o principal mote do livro, que o amor acaba unindo as pessoas e não separando. Então o amor foi trazendo a família de volta a se reunir, os personagens. Eles foram separados por uma tempestade vinda de fora, que eles não tinham controle, e o amor foi trazendo eles unidos”, disse Guilhon sobre a história. O livro é lançado pela editora Lugar de Sol e tem a capa assinada pelo próprio autor

Segundo o autor, o livro ilustra como os personagens enfrentaram tais desafios em um momento conflitante e precisaram usar da criatividade para sobreviver. "A história é sobre problemas que acontecem no nosso dia a dia fora do nosso controle. Rita de Cássia traz a mensagem de como resolver esses problemas", explica Guilhon.

A narrativa se desenvolve durante e após a guerra, com uma família sendo separada e posteriormente reunida através do amor e da paciência. "A mensagem principal do livro é a questão da resignação, da paciência, do amor. O amor acaba unindo as pessoas, e não separando", afirma Cláudio.

Ele acredita que o público pode esperar uma leitura dinâmica e reflexiva, que aborda a passagem de tempo, ora no Brasil, outra parte na Itália, e uma terceira na Rússia. “É um livro divertido e não monótono. Os personagens também são envolvidos por muitos momentos de perigo, muitos momentos que levam eles a sair da sua zona de conforto”, revelou o autor dando spoiler.

Cláudio destaca que a obra foi escrita em um curto período de três a quatro meses, e que cada livro psicografado lhe proporciona amadurecimento pessoal e novas formas de enxergar a vida, assim como também diferentes reflexões sobre temas atuais.

“Esse toque que a irmã Rita traz, é justamente isso, de que nós temos a possibilidade de contornar essas variações de vida. De cada um, usando amor, a compaixão, a paciência, a resignação frente a esses problemas, porém, não é fácil”, refletiu o escritor.

Sobre os planos futuros, Guilhon menciona que o foco em 2024 será a divulgação de "Tempestades do Além" em outros estados e cidades. Embora ele tenha outros livros prontos para lançamento, o próximo romance deve sair apenas em 2025. "Esperamos que o público goste, aprecie e entre nessa fase de reflexão. As dificuldades podem ser superadas com persistência e prática dos ensinamentos de amor e compaixão”, revelou à reportagem.

Trajetória

Cláudio Guilhon, formado em Medicina pela Universidade Federal do Pará (UFPa), com especializações em Oftalmologia e Medicina do Trabalho, é também capitão de fragata da reserva da Marinha do Brasil.

Guilhon equilibra sua carreira médica com a literatura, tendo iniciado o estudo da doutrina espírita e o desenvolvimento da mediunidade em 2010. Membro imortal da Academia Paraense de Letras e presidente da Sociedade Brasileira dos Médicos Escritores no Pará, ele já publicou diversos livros, alguns psicografados, como "Luzes no Passado", "Vícios Terrenos" e "Brasília, coração de um país".

SERVIÇO

Noite de autógrafos do livro "Tempestades do Além", de Cláudio Guilhon

Data: sexta-feira, 7 de junho;

Horário: às 18h;

Local: Academia Paraense de Letras;

Entrada gratuita.