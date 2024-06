‘Da Magia à Sedução’: filme clássico de Sandra Bullock e Nicole Kidman pode ganhar continuação

O filme "Da Magia à Sedução" pode ganhar uma continuação, conforme indicado por uma recente publicação da Warner Bros. As atrizes Sandra Bullock e Nicole Kidman estão em negociações com o estúdio para reprisar seus papéis e também atuar como produtoras do novo longa, juntamente com Denise Di Novi, que trabalhou no filme original. Ainda não há previsão de estreia para "Da Magia à Sedução 2".

O roteiro da sequência está sendo escrito por Akiva Goldsman, co-autor do projeto de 1998. A trama deve seguir os outros livros da autora Alice Hoffman. A última obra, "O Livro da Magia", aborda a união de três gerações de mulheres da família Owens, além de introduzir um irmão desaparecido à narrativa, continuando a história após os eventos do filme original.

No filme original, estrelado por Bullock e Kidman, as mulheres da família Owens, possuem poderes mágicos, mas são assombradas por uma maldição de mais de duzentos anos: qualquer homem que se apaixona por uma delas, morre. Sally (Bullock) e Gillian (Kidman), descendentes da bruxa que lançou o feitiço, foram criadas por suas tias (interpretadas por Dianne Wiest e Stockard Channing).

Na vida adulta, Sally se mostra reservada enquanto Gillian foge de casa para viver romances. Sally se casa e tem duas filhas, mas seu marido morre atropelado, confirmando a maldição. Quando Gillian se envolve com Jimmy Angelov (Goran Visnjic), um homem agressivo que as ameaça, as irmãs decidem envenená-lo. Contudo, com medo das consequências, elas tentam trazê-lo de volta à vida, desencadeando uma série de complicações com a polícia e desafios com seus próprios poderes.