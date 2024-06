'Decidir-se': livro de jornalista e escritor paraense traz reflexões voltadas à conversão religiosa

Trazendo reflexões sobre uma experiência pessoal de conversão religiosa, o escritor e jornalista Walbert Monteiro, também colunista de O Liberal, lançou, ainda em maio deste ano, o livro "Decidir-se". Católico praticante, Walbert é engajado nas pastorais litúrgica, social e da acolhida, na Paróquia da Santíssima Trindade, em Belém. Hoje, com uma relação consolidada com Deus, Monteiro relata na publicação o caminho que seguiu até firmar a própria fé.

Walbert destaca que a publicação é um testemunho de vida durante o processo de conversão ao catolicismo. Após sofrer um acidente e sobreviver, por volta dos 38 anos, ele enxergou, na ocasião, uma nova oportunidade para a vida, uma “segunda chance”, como relata ele. Foi como se fosse um chamado: “Até os 38 anos, eu era ateu, praticamente. Com isso, resolvi me aproximar da igreja. E o nome ‘Decidir-se’ tem a ver com a decisão, porque você é quem decide sobre o seu projeto de vida”, pontua o jornalista.

O autor, que também é bacharel em Direito, diz, ainda, que a expectativa é que a obra possa levar os leitores à reflexão sobre o amor de Deus na vida da humanidade. Sendo a fé, o elemento que norteia todo o livro, Walbert conta o início da trajetória religiosa dele, detalhando o redescobrimento da própria crença. Nas mais de 50 páginas do exemplar, o jornalista também descreve o convite para integrar a Diretoria de Festa de Nazaré (DFN), além do contato emocionante com a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré.

Sobre o livro, ele reflete: “Deus ama tanto a sua criatura que dá inteira liberdade a ela para tomar uma decisão”. “Este é o meu décimo livro. Como nos demais, sempre imagino que ele possa ser um convite à reflexão. Eu não posso pretender, nem Cristo conseguiu isso, que as pessoas aceitem o meu ponto de vista. Se eu conseguir que elas sejam levadas a refletir sobre, eu já terei conseguido o meu objetivo. Quem decide ser escritor, tem uma missão de socializar conhecimento. Eu não posso guardar tudo comigo”, relata o escritor.

“Na apresentação [do livro], eu digo que, no universo dominado pelo relativismo, falar de conversão, no sentido do voltar-se para Deus, pode ser uma coisa meio incompreensiva. A humanidade matou Deus. O homem hoje é extremamente materialista, a sociedade é materialista. É uma minoria que procura ter uma vida mais espiritualizada. De modo geral, o homem está voltado para si mesmo”, enfatiza Walbert ao reforçar que a intenção do livro também é um convite a uma autoavaliação do leitor sobre sua relação com Deus.

Para o futuro, o autor, que já lançou as obras "Igrejas Históricas de Belém", "Círio de Nazaré, Meu Olhar de Fé" e "Reflexões Reclusas", entre outras, também com temáticas religiosas, conta os planos para mais adiante: “Para a Feira do Livro, vou lançar a obra ‘Minhas Reflexões’, que seria uma trilogia”, adianta. Mais recentemente, em setembro de 2023, Walbert lançou a obra "Três vultos históricos do Pará".

O autor

Walbert Monteiro é bacharel em Direito e Administração, jornalista profissional e escritor, além de ser membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Ele também integra a Academia Paraense de Letras e a Academia Paraense de Jornalismo. O escritor ainda coordenou o Círio de Nazaré no biênio 1989/1990. Grande parte dos trabalhos dele tem ainda uma forte ligação com temas religiosos.

Como garantir o livro?

O livro "Decidir-se" pode ser adquirido por meio do WhatsApp (91) 8450-2756. A obra está custando R$ 40.