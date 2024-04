Ciclo de Conferência das Mercês: jornalista debate polêmicas do Círio em palestra nesta sexta-feira

O jornalista Walbert da Silva Monteiro participa na noite desta sexta-feira (26) do 2º Ciclo de Conferências das Mercês com o debate "O Círio e as suas polêmicas ao longo da história". A conferência tem objetivo de resgatar a missão educacional da igreja envolvendo o público.

De acordo com o jornalista, alguns dos pontos dos debates estão a questão sobre o corte da corda, a divergência do arcebispo e o número de fiéis que acompanham o Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

“Todos os anos a mídia divulga que dois milhões de pessoas acompanham a procissão. Eu desafio e busco provar que esse número está equivocado, esse número chega em torno de um milhão, mas é importante deixar claro que isso não diminui a importância do Círio, pois não deixa de ser a maior procissão da igreja católica no mundo", explica Walbert Monteiro.

A conferência das Mercês está no segundo ano e a programação vai até 10 de maio. A organização do evento já planeja uma nova programação para o segundo semestre.