Walbert Monteiro lança livro com discursos sobre personalidades históricas do Pará

O escritor e jornalista Walbert Monteiro lança na noite desta quarta-feira (13) no estande da Academia Paraense de Letras (APL), na 26ª Edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes o livro "Três Vultos Históricos do Pará". A publicação contém três discursos do jornalista feitos em ocasiões diferentes sobre as figuras históricas do fundador da imprensa paraense Felipe Patroni, do barão do Guajará - Domingos Antônio Raiol, e do barão de Marajó, José Coelho da Gama e Abreu, que também é patrono no Instituto Histórico e Geográfico no Pará (IHGP).

"Esse livro reúne três pronunciamentos meus. O primeiro é sobre o Barão do Guajará, o segundo sobre o Barão do Marajó, que é o meu patrôno no Instituto Histórico e Geográfico do Pará, e o terceiro sobre Felipe Patroni", resume Walbert Monteiro, que também é colunista de O Liberal.

"O que tem de mais importante é este anexo do Jornal de Coimbra que é uma carta que ele [Felipe Patroni] escreveu em setembro de 1917, ao Salvador Gomes do Couto, que era até o capelão da catedral, e um dos mais importantes estudos coreográficos da época sobre Belém e o Grão-Pará daquela época. Eu considero isso aqui uma das leituras obrigatórias para todo mundo que queira ou se interesse pela história do Pará, e pela evolução histórica da cidade de Belém", destacou.

O incentivo para escrever o novo livro partiu dos confrades da Academia Paraense de Letras (APL). "É bom que eu destaque a importância desses três é tamanha que cabe uma biblioteca inteira. São apenas pistas para quem se interesse em aprofundar e conhecer melhor a vida dos três. Não tenho a pretensão em hipótese alguma de esgotar o conhecimento sobre o Patroni ou os outros", assegura.

O autor adianta está com outros três livros em confecção para escrever. Um deles é a continuidade das Reflexões, textos que escreve para o jornal O Liberal, e outros dois de conteúdos religiosos. O primeiro tem o título provisório de "O itinerário da salvação" para ser lido durante a quaresma, e outro tem o título "Decidir-se" com uma abordagem sobre um tema de conversão religiosa.