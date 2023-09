Diretor e escritor Marton Maués lança obra de contos na Feira do Livro em Belém

O diretor de teatro, do grupo “Palhaços Trovadores”, e escritor Marton Maués lança hoje, na Feira Pan-Amazônica do Livro, a obra de contos “Guarda-Chuva no Chuveiro e Outros Contos”. O livro reúne memórias recriadas de histórias ouvidas e vividas pelo escritor.

Segundo o escritor, “são histórias leves, curtas que mostram que os caminhos da vida são cheios de surpresas e que as crianças, como os palhaços, vivem cada momento da vida de forma intensa, como se fossem momentos únicos”, explicou. Marton ressaltou ainda que os leitores podem esperar ainda por histórias surpreendentes e poéticas.

O autor escreve as histórias da obra há pelo menos, dez anos. “Tem um grupo de histórias que gira em torno do universo do circo e do palhaço, que faz parte da minha profissão de ator-palhaço, professor de palhaçaria”, destacou. Ao ser questionado sobre a importância da arte para o mundo, Marton foi enfático. “A arte em si é terapêutica, arte por si só nos cura das mazelas do mundo”, declarou.

O escritor destacou ainda que a arte tem o poder de nos fazer sonhar e refletir sobre a vida. “A arte nos torna mais humanos, criativos e críticos. A arte torna o peso da existência mais leve. A arte nos salva. Sua importância é vital, para quem faz e para quem frui”, enfatizou. Declarando ainda que sem arte o ser humano fracassará.

Para o lançamento, Marton afirmou que as expectativas estão altas e ao mesmo tempo com um pouco de nervosismo. “Nunca imaginei viver isso, não sou, realmente um escritor. Tudo é novo, nunca vivi esse rito, não sei como é. Sou só ansiedade, mas feliz”, reforçou.

Marton Maués é natural de Macapá, é ator, palhaço, diretor e professor de teatro. Mora há 44 anos em Belém. Licenciado em Letras pela Universidade Federal do Pará, cursou Especialização em Arte-educação na PUC/MG e Mestrado e Doutorado em Artes Cênicas na UFBA.

Atua como professor na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará – ETDUFPA, há 29 anos. No teatro, trabalhou com grandes nomes, como Claudio Barradas, Luiz Otávio Barata e Henrique da Paz, que considera seus mestres. Está no teatro há 41 anos. Introduziu em Belém a linguagem do palhaço no teatro, ao ministrar a primeira Oficina de Clown, na ETDUFPA, e criar o grupo Palhaços Trovadores, do qual é diretor há 26 anos. Quando não está dando aulas ou ensaiando, gosta de escrever e desenhar.

