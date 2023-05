'Reflexões Libertas': novo livro de Walbert Monteiro é o elogiado no lançamento 

O oitavo livro de Walbert Monteiro “Reflexões Libertas” foi lançado na noite desta sexta-feira (26), na Academia Paraense de Letras (APL). A nova publicação nasceu como uma continuação do livro “Reflexões Reclusas”. As crônicas reunidas neste novo livro tem um caráter mais memorialista. Além de escritor, Walbert Monteiro é jornalista, membro da Academia Paraense de Letras (APL) e da Academia Paraense de Jornalismo (APJ).

“Esse livro ‘Reflexões Libertas’ é uma continuação do ‘Reflexões Reclusas’, porque estávamos presos. E libertas é pós-pandemia. Eu me considero um crítico do cotidiano das coisas que eu vejo. Não pretendo que as minhas opiniões sejam aceitas. O nome reflexões é para fazer com os meus conceitos provoquem algum tipo de reflexão, a favor ou contra, mas que as pessoas se voltem analisem aquilo que nós estamos propondo. Seria leviandade minha achar que os meus conceitos teriam aceitação. Tem muita gente que lê e discorda desse ponto de vista”, destacou.

Há uma diferença nos tipos das crônicas entre os dois livros. Em “Reflexões Reclusas”, o escritor aborda mais o cotidiano, e no novo livro destaca-se o perfil mais memorialista. “Nesse livro, as pessoas me chamaram a atenção, que eu tive um viés mais memorialista. Ou seja, em boa parte das crônicas elas estão nesse sentido de memória. Elas estão a contar fatos do passado. Eu fui buscar coisas no CEPC [Centro Educacional Paes de Carvalho], tenho crônicas mostrando o Instituto Histórico e Geográfico, e a própria Academia Paraense de Letras”, contou.

O ex-coordenador da Festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Albano Martins, prestigiou e elogiou o lançamento do livro. “Eu sou um leitor antigo do Walbert. Ele sempre foi um escritor com uma produção muito intensa. Um pesquisador que sempre teve um trabalho de resgate histórico grande. Uma literatura muito voltada ao Círio e às coisas da Igreja em Belém. E desde a pandemia quando ele fez as ‘Reflexões Reclusas’ eu venho acompanhando bem de perto esse trabalho e agora o ‘Reflexões Libertas’”, avaliou.

A presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo Seção Pará (Abrajet-PA), Tânia Monteiro, também esteve presente e elogiou o novo livro. “Eu sou fã do Walbert. Já acompanho o trabalho dele. Desde a época que ele fez uma revista Ver-O-Pará, em que ele mostrou as belezas dos nossos municípios paraenses. Já vi que tem um artigo que fala sobre isso aqui também. O Walbert é uma referência que está no dia-a-dia no jornal O Liberal com suas crônicas”, falou.