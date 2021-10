Walbert Monteiro é empossado na Academia Paraense de Letras (APL)

O escritor Walbert da Silva Monteiro assumiu nesta quinta-feira a cadeira de número 22 da Academia Paraense de Letras (APL). A cadeira patronímica de João Pedro de Figueiredo teve como último ocupante o acadêmico João Paulo do Valle Mendes. A cerimônia de posse foi realizada no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral.

Walbert, autor de livros como “Reflexões Reclusas”, “Rosário - Um Tesouro que se Redescobre” e, mais recentemente, "O Círio de Nazaré - Meu Olhar de Fé". “Eu te diria que o meu sentimento é de um aprendiz. Eu entro com humildade, no sentido de buscar haurir da experiência dos imortais", destacou. Walbert foi saudado por Octavio Avertano de Macedo da Rocha, imortal da APL.

Walbert Monteiro foi empossado no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nesta quinta-feira (21). (O Liberal / Cristino Martins)

O presidente da APL, o imortal Ivanildo Alves, de 59 anos, ressaltou a honra de receber Walbert Monteiro entre os integrantes da Academia. "Para todos nós, em especial para mim, que sou o presidente do silogeu, é um jubilo, alegria e satisfação receber um membro do nível e gabarito intelectual do Walbert Monteiro, autor de vários livros, que demonstram toda a sua fecundidade intelectual. E, sabemos que com isso ganha não só a Academia Paraense de Letras, mas todo o Pará que se enriquece", apontou.