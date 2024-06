Filhos de Marcello Antony trabalham como auxiliar de cozinha e faxineiro na Europa

O ator Marcello Antony, de 59 anos, revelou que os filhos trabalham como auxiliar de cozinha e faxineiro na Europa. Marcello trabalha atualmente como corretor de imóveis de luxo em Portugal, onde vive há seis anos. Residenciado em Cascais, a 32 quilômetros de Lisboa, Marcello mora com a esposa Carolina e os cinco filhos dele, três dos quais já trabalham no País.

"Todos os meus filhos estão trabalhando. Nunca forcei eles a nada. Aqui em Portugal, dinheiro vale. Um euro vale. O Francisco trabalha como auxiliar de cozinha de um restaurante em Lisboa. Ele ganha 850 euros, que é um salário mínimo aqui", disse Marcello em entrevista à jornalista Leda Nagle. Francisco, 21 anos, é o filho mais velho, fruto do antigo relacionamento de Antony com a atriz Mônica Torres.

Marcelo contou que ajuda o filho a pagar o aluguel, mas Francisco quita as contas de água, luz e gás. "Sobra um dinheiro para ele viver", declarou o ator. "O Lucas, meu enteado, faz faxina em casas de americanos. Ganha 80 euros por faxina, o que dá uns R$ 480. O Louis, meu outro enteado, passeia com cachorros de gringos. Ganha 40 euros", detalhou Antony.

Na opinião do ator, se ainda morassem no Brasil, os filhos não exerceriam essas profissões. "Francisco nunca seria auxiliar de cozinha no Brasil. (…) A mentalidade aqui na Europa é outra. Isso cria uma casca neles. Eles têm certeza que não vão fazer faxina para sempre, nem ser auxiliar de cozinha para sempre", explicou.

Planos

"O Francisco falou para mim: ‘Pai, quero ficar como auxiliar de cozinha por um ano e meio, dois, porque quero juntar dinheiro e fazer o melhor curso de gastronomia aqui da Europa. Quero me formar como chef de cozinha’. E o Lucas e o Louis estão procurando lugar para morar na Holanda. Eles querer começar lá como entregadores, entregando comida de bicicleta, porque lá se ganha bastante", contou Marcello Antony.

Essas vivências profissionais dos filhos são consideradas positivas por Marcello. "Estou dizendo isso num panorama de mentalidade, de como eles estão encarando a vida, coisa que eu não tive na minha idade. Eles enfrentam a vida como ela é: vão tomar esporro de patrão, vão ser ignorados, discriminados. A tendência de todo pai é dizer sempre ‘sim’, e a própria vida vai dar ‘não’ para eles e eles têm que estar preparados", ponderou o ator.

Marcello Antony é dono de duas hamburguerias no Rio de Janeiro - uma no Leblon e outra na Barra da Tijuca - e chegou a ter um restaurante em Portugal, mas decidiu fechar o estabelecimento. Carolina Antony, mulher do ator, também trabalha como corretora na mesma empresa que ele. Os dois são casados há 14 anos e pais de Lorenzo, de 12 anos. Antony é pai ainda de Stephanie, de 24, que assim como Francisco, também foi adotada.

Questionado se abandonou a carreira artística, Marcello garante que não pretende parar de atuar. "A notícia que rola é que eu 'abandonei a minha carreira', que eu 'joguei no lixo'. Não. Vou ser ator até morrer, até ficar velhinho. É uma profissão que me permite trabalhar assim. Só agreguei a uma coisa que eu vi uma oportunidade muito boa, já que eu moro em Portugal e conheci corretores que trabalham numa agência poderosa no mundo inteiro. Mas nas notícias que saíram sobre o assunto, o subtexto é: hoje ele está na esquina, pedindo dinheiro, esmola. E não é verdade", disse.