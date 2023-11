‘Filha de Simioni’, declara Jenny sobre Bia Miranda; vídeo

O polêmico caso entre Jenny Gontijo e Bia Miranda, mãe e filha separadas por uma edição de “A Fazenda”, está ainda repercutindo sobre a nada saudável relação entre as duas. Enquanto Jenny esteve confinada e repercutia alguns casos, afirmava que estava com saudade da filha entre outros momentos, a influencer rebatia do lado de fora e mostrou até conversas e áudios polêmicos da mãe.

Passado isto, não foram poucos os momentos que os seguidores de Bia pediam para ela se manifestar e assim ela o fez, tal qual a última semana em que a sede foi invadida por um carro de som e a influencer disse que não o mandou, mas acabou rindo nos stories sobre o caso.

Na Live do eliminado, com Jenny que acabou saindo após inúmeras brigas e uma eliminação marcada por tantas controvérsias e até um envolvimento na expulsão de Rachel, quando ela acabou agredida em uma discussão acalorada, ela falou sobre a relação com a filha.

Assista:

“Ela é feia, ela pode dar a mão para a Simioni. Ela é fria e calculista igual ela. Bia está mais para filha da Simioni do que minha. Ela (Kamila) sempre se botou no papel de fria e eu sou a boba, a fraca… sou! Sou sensível, posso ser fraca no olhar dela”, declarou.

Sobre sua relação com Kamila, ela disse que não se abala com as críticas e disse que sabe quem é e que podem ‘dar as mãos e sair andando’. “O que ela pensa de mim, não me define. Eu sei o que eu sou, meu marido sabe quem eu sou, minha família sabe quem eu sou. Ela pode bater na porta da Simioni, dar as mãos e sair andando”, finalizou.