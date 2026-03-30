Figurino de Henri Castelli é incendiado durante peça 'A Paixão de Cristo'

O ator Henri Castelli passou por um susto durante a encenação da peça A Paixão de Cristo, após parte do figurino pegar fogo durante a apresentação. O momento foi registrado em vídeo e divulgado na noite desta segunda-feira (30).

Nas imagens, o ator que interpreta Jesus no espetáculo aparece em cena quando o figurino começa a soltar fumaça e chamas, causando apreensão entre integrantes da equipe e o público presente. Apesar da situação, a encenação seguiu normalmente.

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De acordo com a equipe responsável pela produção, o incidente foi provocado por um dispositivo de fumaça cênica. O equipamento funciona por meio de uma reação química que pode gerar pequenas fagulhas.

Durante a apresentação, essas fagulhas atingiram o figurino do ator, provocando o início do incêndio. A situação foi rapidamente percebida, e houve momentos de tensão no palco.

Equipe controlou fogo e não houve feridos

Em nota, a assessoria informou que o problema foi controlado imediatamente pela equipe de brigadistas que acompanhava o espetáculo. Ninguém ficou ferido.

“A situação foi imediatamente controlada pela equipe de brigadistas de plantão. Ressaltamos que não houve feridos e a segurança do público e do elenco foi preservada”, informou.

Espetáculo reúne elenco e percorre cidades

A montagem de A Paixão de Cristo conta com a participação de 165 atores locais e tem direção assinada por Henri Castelli, em parceria com Clayson Viana. O ator também participa diretamente da concepção artística da produção.

As apresentações ocorrem em formato itinerante, com estrutura própria que permite levar o espetáculo a diferentes cidades. A estreia foi realizada no dia 28 de março, em Lindóia (SP). Em seguida, houve apresentação em Socorro (SP), no dia 29, e a última sessão está prevista para 4 de abril, em Monte Sião (MG), com entrada gratuita.