Henri Castelli fala sobre crise convulsiva no BBB 26: 'Estava brigando comigo mesmo'

O ator Henri Castelli concedeu sua primeira entrevista após deixar o Big Brother Brasil 26 por recomendação médica. Neste domingo, 18, ao Fantástico, o artista revelou estar melhor de saúde, mas ainda assustado com os episódios que o tiraram do reality. "Estou bem. Assustado ainda", disse.

Castelli afirmou que exames concluíram sua boa condição de saúde, sem sequelas ou problemas cerebrais. Ele contou à jornalista Renata Ceribelli que a privação de sono, devido à insônia constante no mês anterior, pode ter sido um dos fatores para a crise convulsiva.

O ator também relatou ter sentido sinais de alerta antes da primeira crise, ainda na primeira Prova do Líder, com tontura. "Nunca senti isso na vida. Era uma mistura de vertigem e labirintite", descreveu sobre a perda de controle do corpo. A segunda crise foi mais impactante: "O mais assustador foi a segunda vez, eu só lembro do hospital. Entrei em pânico, não sabia da gravidade, fiquei com medo de morrer".

Diagnóstico e Causas da Crise Convulsiva

O médico responsável pelo caso esclareceu que não se trata de epilepsia, mas sim de uma crise convulsiva, definida como uma descarga elétrica cerebral muito forte que causa um "desligamento" temporário. A privação de sono, o estresse elevado do programa e o esforço de uma prova de resistência foram apontados como fatores que impulsionaram o problema.

Atualmente, Castelli está medicado e planeja mudar seus hábitos, incluindo a redução do ritmo de trabalho. "Todos os exames foram conclusivos que eu estou bem. Não tinha nenhuma sequela, nada. Nada constou no meu cérebro, nada constou no meu corpo", reforçou.

Saída de Henri Castelli do BBB 26

Durante a Prova do Líder do BBB 26, na terça-feira, 13, Castelli sofreu a primeira crise de convulsão e foi socorrido. Após exames, retornou à casa, mas teve uma nova convulsão pouco depois, sendo novamente levado ao hospital.

A recorrência do quadro levou à sua saída definitiva do reality show. O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt na abertura do episódio de quarta-feira, 14.

"Diante desse quadro, o Henri não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que evidentemente a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", pontuou Schmidt.