Festival vai homenagear os melhores do samba na capital paraense

O Brasil é o país do samba! E no Pará não poderia ser diferente, por isso a Tuna Lusa Brasileira promove dia 17 de dezembro, a partir das 12h, no Salão Vermelho da Tuna Luso, o Festival “Melhores do Samba Paraense”, com roda de samba ao vivo, apresentação de sambistas do Arrastão da Império de Samba Quem São Eles. O intuito do projeto é homenagear os melhores representantes do samba na capital paraense.

Segundo o coordenador geral do Festival Melhores do Samba e diretor social da Tuna Luso Brasileira, Antônio Brasão, “essa grande promoção da escolha dos melhores do samba paraense começou há quarenta anos. Nós estávamos sentado em uma mesa no ‘Rancho Não Posso Me Amorfiná’, na época, trabalhávamos como relações públicas da escola de samba. Então naquela reunião de amigos foi citado que não havia ainda nenhuma homenagem aos sambistas paraenses, então me surgiu a ideia de criar um festival prestigiando os melhores do samba do nosso estado. Então as avaliações eram feitas através dos desfiles das escolas de samba, tiramos os melhores porta-bandeira, mestre de salas e afins. Então fomos observando todas as pessoas que se destacavam ao longo do tempo e não poderíamos mais deixar de prestar uma homenagem”, explicou o organizador.

Antônio destaca ainda que “nós iremos oferecer um diploma já com moldura para os homenageados, temos na frente nossa presidente Graciete Maués, que está trabalhando incansavelmente junto com a gente para fazer uma festa linda, porque o povo paraense merece essa dose a mais de cultura e reconhecimento. Então o público pode esperar uma grande festa, uma organização de primeira qualidade feita com muito esforço e carinho. Nós vamos homenagear 35 personalidades do samba paraense. O critério escolhido foi através dos desfiles das escolas de samba já realizados, analisamos cada critério”, concluiu o coordenador do evento.

Agende-se

“Festival Melhores do Samba”

Data: 05/12

Hora: 12h

Endereço: Salão Vermelho da Tuna Luso Brasileira (Av. Alm. Barroso, 4110)