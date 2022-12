Dia Nacional do Samba: conheça a origem e veja clássicos para celebrar a data

O Dia Nacional do Samba é celebrado nesta sexta-feira (2) para homenagear e perpetuar um dos grandes ritmos musicais brasileiros. Este gênero musical, que nasceu no século XX, é ouvido e admirado por muitos amantes da música brasileira, seja com o samba raiz, samba-enredo, samba-canção, samba de partido alto ou pagode, variações do famoso ritmo musical que se popularizou em 1930.

VEJA MAIS

Como surgiu o Dia Nacional do Samba?

A data surgiu para relembrar o dia em que Ary Barroso, um dos grandes artistas do ritmo musical, visitou o estado da Bahia pela primeira vez. A iniciativa foi dada pelo vereador baiano Luís Monteiro da Costa, que reconheceu a importância do samba e do cantor, intérprete de “Aquarela do Brasil”.

Em 2005, o samba foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial da cultura brasileira. Embora a data não seja oficializada em um feriado nacional, para celebrar e levar o ritmo cada vez mais longe, muitos artistas e apreciadores da música aproveitam para homenagear cantores pioneiros no gênero musical e cantar em rodas de samba.

Veja 12 clássicos para celebrar a data

Não deixe o samba morrer - Alcione

Meu lugar - Arlindo Cruz

Vou festejar - Beth Carvalho

Quando a gira girou - Zeca Pagodinho

Preciso me encontrar - Cartola

Foi um rio que passou em minha vida - Paulinho da Viola

Sonho meu - dona Ivone Lara

Retalhos de cetim - Benito di Paula

Disritmia - Martinho da Vila

Aí foi que o barraco desabou - Jorge Aragão

Deixa a vida me levar - Zeca Pagodinho

O mar serenou - Clara Nunes

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)