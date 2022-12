Samba da Feira do Açaí comemora aniversário de dois anos no Dia do Samba

Toda primeira sexta-feira do mês é festa na Feira do Açaí, mas esta sexta, 2 de dezembro, tem uma carga mais que especial, pois é dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, é dia do samba e também é o momento que celebra dois anos do projeto Samba na Feira do Açaí. A festa vai começar desde cedo com direito a transmissão do jogo e também do documentário sobre o Samba da Feira do Açaí.

O Samba da Feira do Açaí é uma ocupação cultural de resistência, conscientização e valorização da arte, da cultura popular e de artistas locais. Idealizada pelo cantor e compositor paraense, Geraldo Nogueira, a roda de Samba reúne grandes musicistas, sambistas e intérpretes e os convidados especiais que sempre participam dos sambas, incentivando e valorizando os artistas amazônicos e a nova geração de intérpretes e compositores do samba paraense.

“Há dois anos o Samba da Feira do Açaí vem cumprindo seu propósito de levar arte, cultura e lazer, de forma democrática e acessível, em um importante espaço público e histórico da capital paraense, quebrando preconceitos e a marginalização do samba e da cultura popular. Nosso evento é feito de forma independente, então, estamos sempre em busca de parcerias para levar, cada vez mais, qualidade ao público”, destaca Geraldo Nogueira.



A cada edição, cresce o público do Samba da Feira do Açaí, no qual reforça a importância do evento, não apenas para a produção artística e cultural, como também para a economia local ao incentivar as vendas de ambulantes, bares e lanchonetes que tem a Feira do Açaí como fonte de renda.

A programação começa às 16h, com a transmissão do jogo da seleção brasileira. Logo após, a DJ Jack Sainha esquenta o público para a roda de samba. Às 20h, será exibido minidocumentário sobre o Samba da Feira do Açaí e, por volta de 20h30, começa a música ao vivo com a Roda de Samba Fé no Batuque e convidados especiais como Iara Mê, Ruth Costa, Helena Ressoa e Anderson Moisés.

O documentário “Nosso samba tá na tela - Salve o Samba da Feira do Açaí”, realizado de forma independente e com trabalhos colaborativos, tem direção e edição de Gabriel Melo. O objetivo do trabalho é de registrar a ocupação da Feira do Açaí com a cultura popular.



Serviço



Data: 02/12, sexta-feira



Hora: a partir das 16h



Local: Feira do Açaí (Tv. Marquês de Pombal, Campina. Complexo do Ver-o-peso)