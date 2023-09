Festival Se Rasgum anuncia 12 novas atrações para novembro

O Festival Se Rasgum anunciou 12 novas atrações para as apresentações que ocorrem de 14 a 18 de novembro, em Belém. Na nova lista de artistas estão Marcos Vale & Azymuth, Xênia França, ÁTTØØXXÀ com Jadsa e Naieme, Josyara, Rawi com Tiffany Boo, Grupo Sancari com Priscila Castro e Buk. Até agora já são mais de 50 atrações anunciadas com uma diversidade musical da 18ª edição do Festival Se Rasgum, um dos maiores independentes da região amazônica.

O festival terá encontros de grandes nomes da música nacional como o cantor, compositor e arranjador carioca Marcos Valle, músico que surgiu na segunda geração da bossa-nova e que já teve composições gravadas por artistas como Elis Regina, e que se une ao trio carioca instrumental Azymuth, com trajetória longa e diversa nos Estados Unidos. Junto com Valle, o trio foi descoberto nos anos 80 pela juventude inglesa do acid jazz.

Já com uma sonoridade de referências do jazz e do R&B, a baiana Xênia França despontou na cena com o disco de estreia, indicado para o Grammy Latino em 2018 em duas categorias, melhor canção e melhor disco pop. Em Belém, ela apresenta as canções de segundo disco, “Em Nome da Estrela”, lançado no ano passado e que figurou nas listas de melhores do ano da imprensa musical.

A mistura do pagodão, ritmo urbano originado do samba, e sons periféricos de várias partes do país e do mundo, que passam pelo soundsystem e pela música eletrônica, o grupo ÁTTØØXXÀ preparou uma apresentação especial para o festival, recebendo no palco as revelações Jadsa e Naieme.

Com o álbum de estreia “Olho de Vidro”, a baiana Jadsa chamou atenção para o trabalho autoral de assinatura forte, com influências que passeiam pelo pop, rock e jazz.

A paraense Naieme resgatando a ancestralidade indígena marajoara traz a força da cultura popular amazônica, parte da própria vivência, mesclada com elementos de sonoridade pop tropical.

A força do violão da cantora, compositora e instrumentista baiana Josyara, traz pra Belém o show do segundo álbum, “ÀdeusdarÁ”. Além de compor, cantar e tocar violão em todas as canções, Josyara assina também os arranjos e a produção musical desse novo trabalho, que traz o encontro da percussão com o eletrônico e a forte influência do universo musical afro-baiano em musicalidade.

Eleito a revelação musical do ano pelo Prêmio Amazônia de Música, RAWI leva para o palco do festival sua performance-show queer amazônida que mistura elementos da cultura pop com o tradicional, buscando subverter as noções do novo regional, num encontro com Tiffany Boo, drag queen, cantora, compositora e atriz de Belém, que faz um som mesclando o ritmo das periferias belenenses com o pop amazônico.

O grupo de Carimbó Sancari nasceu em 1996 de uma brincadeira no bairro da Pedreira, em Belém. Nas reuniões, um pouco de samba, boi-bumbá e o carimbó de raiz, que passou a dar o tom da sonoridade do grupo. Desde então, eles vêm lutando para preservar e divulgar o legítimo carimbó. No festival, eles recebem no palco a cantora santarena Priscila Castro, vencedora do melhor álbum na categoria Raízes Latino Amazônicas pelo Prêmio Amazônia de Música, ela leva ao palco toda alegria contagiante que exalta a mulher e os ritmos do Norte.

Para compor a programação roots, uma radiola de reggae com a participação de Alex Roots com a DJ Rafuska, Jurássico com o DJ maranhense Ademar Danilo, e a DJ Cleide Roots.

18º FESTIVAL SE RASGUM

Data: 14 - 18 de novembro

Local: Espaço Náutico Marine Club e Píer das Onze Janelas, em Belém

Ingressos: LOTE 2 - PASSAPORTES

Passaporte Completo meia: R$140

Passaporte Completo solidária: R$170

Passaporte Completo inteira: R$280