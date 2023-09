Festival Se Rasgum faz quarto anúncio com mais 10 atrações para a edição 2023

Para sua 18º edição, o Festival Se Rasgum optou por escolher o encontro de artistas como a grande atração do espaço. No quarto anúncio da programação, feito nesta segunda-feira (4), estão confirmados: Anelis Assumpção com Mahmundi; Mateus Fazeno Rock com Ruth Clark; Luê recebe Junior Soares e Ronaldo Silva (Arraial da Pavulagem); Delinquentes com Klitores Kaos; Reiner com Pratagy e os DJs Patricktor4, Celine e o duelo de DJs Desacostumado x Estamyna. Foram divulgados também os shows de Bixarte e da banda Crime Caqui.

O festival amazônico que acontece de 14 a 18 de novembro tem patrocínio master de Coca Cola e Cerveja Devassa pela lei Semear de incentivo à cultura, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado, e patrocínio do Banpará, através da lei federal de incentivo à cultura.

A cantora e compositora Anelis Assumpção, nome de destaque na música alternativa do País, comemora o fato de vir pela primeira vez a Belém. “Conhecerei Belém aos 43 anos de idade. Graças às nuvens, Belém pôde me conhecer, assim como eu já sorvi sua maniçoba em solos paulistanos. Soube que meu som pinta em algumas pistas deste Pará, mas agora vamos nos apresentar com as trocas de fluidos devidas. Feliz por enfim poder chorar esse açaí”, celebra.

Confira os nomes já confirmados:

18º FESTIVAL SE RASGUM

14 - 18 de novembro - Espaço Náutico Marine Club e Píer das Onze Janelas, em Belém

Planet Hemp, Max Romeo, Terno Rei, Keila + Deize Tigrona, Serpent, Thus Love, Luísa e Os Alquimistas, Rashid, Mukeka di Rato, Silvia Machete, Malu Gadelha + Kikito + Raidol, Mestra Jesus + Mestra Baixinha + Ponto de Cultura Iaçá, Felipe Cordeiro + Valéria Paiva + Rebeca Lindsay,Anelis Assumpção + Mahmundi, Bixarte, Mateus Fazeno Rock, Crime Caqui, Ruth Clark, Luê + Junior e Ronaldo (Arraial da Pavulagem), Delinquentes + Klitores Kaos, Reiner + Pratagy, Coletivo Rádio Cipó, DJ Carol Tucuju, DJ Digestivo, DJ Patrick Tor4, DJ Celine, DJ Desacostumado x DJ Estamyna e mais.