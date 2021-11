Festival Se Rasgum 2022: edição de novembro terá Iris da Selva, Mc Super Shock e Karen Francis

O Festival Se Rasgum de 2022 já tem atrações confirmadas. A edição marcada para o mês de novembro terá no palco: Íris da Selva (PA), Karen Francis (AM) e MC Super Shock (AP). Os três fazem parte do time das últimas Seletivas Se Rasgum, que reuniu artistas representantes do que há de mais fresco e diverso na cena musical amazônica atual.

Durante todo o mês de setembro, as 10 bandas selecionadas passaram por um processo de mentoria de carreira, com direito a pitching com compradores do mercado nacional e internacional e gravação de uma faixa inédita, que será divulgada em playlist oficial do festival na Deezer no dia 16 de dezembro. Iris, Karen e Super Shock foram os selecionados entre os 10.

Conheça os artistas

Íris da Selva (PA)

Íris da Selva é artista trans não-binario da Amazônia. Nascide em Belém (PA), tem em sua música a mistura da MPB com fortes elementos do carimbó e tendo na espiritualidade o seu elemento condutor nas composições, numa busca de apresentar ao mundo sua percepção das delicadezas e entrelinhas da vida.

Karen Francis (AM)

A cantora, compositora e instrumentista amazonense Karen Francis é filha de uma moçambicana e desde cedo teve muito contato com os ritmos africanos, que veio influenciar diretamente na sua arte, com canções que bebem também do universo R&B e que narram suas experiências enquanto mulher negra e lésbica na periferia de Manaus, além de discussões sobre desejos, ancestralidade e negritude.

MC Super Shock (AP)

Mc Super Shock é um dos multi-artistas negros que se destaca no cenário musical e audiovisual da Região Norte, se dedicando ao rap e hip hop no estado do Amapá. Começou sua carreira em 2009 e desde então vem se dedicando ao fomento do gênero seja por meio de oficinas, palestras, bailes, festivais, duelos, batalhas de MC’s ou produção audiovisual, sendo o rapper que tem mais produções audiovisuais em festivais de cinema dentro e fora do Estado do Amapá.

As Seletivas Se Rasgum têm patrocínio master da Oi e apoio cultural do Oi Futuro através da lei Semear de incentivo à cultura via Governo do Estado do Pará e Fundação Cultural do Pará, além do player Oficial Deezer. O projeto também foi selecionado pelo Edital de Multilinguagens - Lei Aldir Blanc Pará.