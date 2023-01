Festival Outros Nativos encerra inscrições nesta quarta-feira (11)

Encerra nesta quarta-feira (11), as inscrições para a terceira edição do Festival Outros Nativos, iniciativa do coletivo, de mesmo nome, que reúne artistas, produtores e comunicadores da periferia de Belém. Os candidatos, de até 45 anos, artistas solos ou bandas, poderão se inscrever no site www.outrosnativos.com.br.

Entre os participantes, cinco serão escolhidos para participar da mostra competitiva, que acontecerá no sábado (14), na Praça Dorothy Stang, localizada no Bairro da Sacramenta, das 18h às 22h. A próxima etapa será o projeto Incubadora Outros Nativos, o qual vai proporcionar a produção de um EP com até três músicas e um videoclipe para o vencedor.

Desde 2019, o Festival Outros Nativos surgiu com o intuito de reunir o conhecimento da arte, da música e da indústria cultural e promover o desenvolvimento social, econômico e cultural dos artistas da periferia, além de integrá-los à comunidade, como explica o produtor Nicobates. Segundo ele, o coletivo Outros Nativos oferece oficinas sobre gestão e produção cultural, atividades comunitárias, em parceria com associações e centros comunitários, para, comumente, os moradores do Distrito Administrativo da Sacramenta, o qual inclui bairros como Pedreira, Sacramenta, Barreiro e Telégrafo.

Em paralelo ao Festival será realizada a Mostra Nativa, a qual apresentará artistas que já fazem parte do coletivo e convidados. “O Festival [Outros Nativos] é um misto de festival competitivo e a mostra [nativa], que é formada por artistas do coletivo, que também é uma associação formalmente instituída e legalmente constituída, e artistas convidados que não estão concorrendo a nada para se apresentar no festival”, explica o produtor. Entre as atrações, estão confirmados nomes como as cantoras Bárbara Alves e Brenda Believe, o cantor Álvaro Júnior e os rappers Fartura Muk e Fartura Flame. O vencedor da última edição do Festival, a qual foi apresentada de forma online durante a pandemia em 2021, o rapper Moraes MV também se apresentará nesta seletiva.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)