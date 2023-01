Festival Cultural Reggae Belém agita Belém no domingo, 15

No próximo domingo, 15, a Praça Waldemar Henrique vai receber o Festival Cultural Reggae Belém com shows de oito bandas da capital paraense na Cuia Acústica, incluindo Alma Gruve e Negro Jô & Cristal Reggae, além de Naticongo, de Altamira. Ainda, 30 Djs da cidade irão se revezar entre duas tendas que irão tocar subgêneros diferentes do ritmo. O evento vai começar às 10 horas da manhã com um cortejo cultural saindo da área do Quilombo da República, na Praça da República, em direção à Waldemar Henrique, onde as atrações musicais terão início às 11h.

Outras bandas que irão passar pela Cuia Acústica são Mandala Sounds, Floramor, Maramba Roots, MR. Chinaman e The Roots e Flaviano Ramos. Já a Tenda Eletrônica da Radiola FM Natty Júnior, em frente, vai tocar o reggae maranhense. Enquanto a Tenda DJ Virtual, vai ficar no Palco Piano e será dedicada ao vinil e à música mecânica do reggae roots. Às proximidades dessa segunda tenda, estarão equipes de colecionadores de vinil.

Ainda, haverá uma tenda com feira de economia circular para a venda de artesanato, estamparias afros, de alimentação e bebidas, além do serviço de trança de cabelo. Também nesse local haverá a arrecadação de alimentos não perecíveis, pois o evento será gratuito, mas agregado à realização de uma campanha solidária em benefício de creches comunitárias de bairros.

“O festival faz parte da programação especial pelo aniversário de 407 anos de Belém. Vamos homenagear os grandes mestres do reggae, como Bob Marley, Bárbara Jones, Owen Gray e Tiken Jah Fakoly, entre outros”, explica Carlinhos Negro Banto, da organização do festival. Desde o cortejo, esses grandes nomes da história do reggae mundial serão lembrados com música e citação de curiosidades. “Vamos homenagear os grandes mestres, os falecidos, os que ainda estão vivos, os homens e as mulheres, de diferentes gerações e estilos”.

Outro objetivo do festival é a divulgação do movimento reggae de Belém. Várias organizações comunitárias, de diferentes bairros, estarão promovendo o festival através do Fórum dos Movimentos Reggae. O evento tem o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

Pré-festival

O Festival Cultural Reggae Belém será precedido de eventos que se iniciarão na quinta-feira, 12, com a celebração inter-religiosa, seguida da abertura oficial do evento e da 1ª roda de conversa “O reggae, raízes e desafios”, no auditório da Aldeia Cabana Davi Miguel, a partir das 18h.

Na sexta-feira, 13, haverá a 2ª roda de conversa “O reggae na Amazônia”, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Pará (OAB-PA), às 18h. E, no sábado, 14, será a 3ª roda de conversa “O reggae para além da festa”, na casa de reggae Jamaica Palace (Tv Lomas Valentinas, entre Avs Pedro Miranda e Marquês de Herval), às 16h.

Confira as atrações do Festival Cultural Reggae Belém, no domingo, 15:

Cuia Acústica– Bandas

11:00 às 11:45 - Mandala Sounds

12:00 às 12:45 - Alma Gruve

13:00 às 13:45 - Floramor

14:00 às 14:45 - Negro Jô (Tocantins) & Cristal Reggae

15:00 às 15:45 - Maramba Roots

16:00 às 16:45 - MR. Chinaman e The Roots

17:00 as 17:45 - Flaviano Ramos

18:00 as 19:00 - Naticongo (Altamira)

Nos intervalos DJ Vitor Pedra



Tenda Dj Virtual– Vinil

10:00 as 12:00 - Jean Roots,Mirian Roots & Ras Margalho

12:00 às 12:40 - Dread System

12:40 às 13:20 - Viana e Mr. Pio

13:20 às 14:10 - Cleide Roots, Reylan e Marcelo Roots

14:10 às 14:50 - Conexão Rasta (Icoaraci)

14:50 às 15:30 - Leo Barreto & Café Jamaica

15:30 às 16:20 - Adriano, France Almeida e Dj Abraão

16:20 às 17:00 - Tuliopetes & Elton Campbell

17:00 às 17:40 - Jamaica Brothers

17:40 às 18:20 - Equipe CDP

18:20 às 19:00 - Freedon Roots



Tenda Eletrônica - Radiola FM Natty Júnior

Dj Wike The Cat

Dj Elinaldo

Dj Edivaldo Roots

Dj Marcelo Roots

Dj Mano Marley

Dj Thaysinho Pedra

Dj Odinel Guedes